Dress code: Año Nuevo, para ellas

El look ideal para recibir el Año Nuevo es aquel que respeta el dress code del lugar al que vas acudir con tu familia y amigos, pero sobre todo, el que comunica mejor tu estilo, ya que es tu personalidad la que habla a través de tu forma de vestir, afirma la asesora de imagen Monique Navarro.

De acuerdo con la especialista, los aspectos infalibles para lograr un look de alto impacto de cara a la llegada del 2018, son los siguientes:

Colores metálicos

En época de fiesta, son los favoritos y están totalmente aceptados. Combina un par de pantalones acampanados -muy en tendencia- en un tono dorado o plateado, con una camisa de gasa en color negro o borgoña trasparente.

Blazer Dress

Uno de los favoritos, inspirado en el menswear. Un blazer dress es el punto perfecto para obtener un look impecable, y se puede hacer más dressy con unas botas over the knee (altas, por encima de la rodilla). Está muy en tendencia para celebrar el Año Nuevo.

Color rojo

Un vestido rojo de seda, o velvet, además de festivo, es una gran opción para vestir esta temporada. El toque chic se agrega al usar unos stilletos de charol en rojo vibrante que contrasten con el tono del vestido.

Little black dress

Adáptalo a tu personalidad, que puede ser desde el clasic black, hasta uno con detalles de fringe de cuero, transparencias, plumas o cualquier otra aplicación que resalte tu estilo.

Velvet suiting

Esta temporada sustituye tu clásico traje de dos piezas, por una versión velvet, con un peinado y un maquillaje muy pulcro y el escote (si tu cuerpo lo permite) que lo delimite el cuello en V del saco. Los colores de esta temporada para este tipo de look son el verde, el azul marino y el borgoña. Si llevas el cabello recogido, opta por unos maxi aretes para dar el toque final a tu look.

Lace and leather

La combinación de patrones suele hacer muy interesante cualquier look. Lo ideal para esta temporada es utilizar una falda larga en corte A con un largo por debajo de la rodilla o justo en medio de la pantorrilla, en color rojo, y una blusa de encaje abotonada hasta el cuello y de manga larga. Según tu estilo puede ser en tonos sobrios y lisos, como el negro o azul marino, pero si quieres ir mas allá, puede utilizar el color dorado, verde metálico o plateado.

