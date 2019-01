El chef mexicano Indra Carrillo recibe su primera estrella Michelin

View this post on Instagram

What an amazing evening last night in Paris! Many generations of talented chefs, united in their commitment to consistent excellence and their willingness to transmit knowledge, came together to celebrate the achievements of the previous year. Congratulations to the 68 new one-star restaurants, the 5 new two-stars sand the 2 new three-stars whose teams have worked so hard to get there. #guideMICHELINFR #MICHELINSTAR19 . Joie immense hier à la Salle Gaveau où nous avons réuni, l’espace d’une soirée, plusieurs générations de chefs talentueux qui ont su mettre à l’honneur les valeurs de transmission et d’excellence si chères à leur métier. Bravo aux 68 établissements primo-étoilés, aux 5 nouveaux restaurants deux étoiles et à nos 2 nouveaux trois étoiles. #MICHELINSTAR19 #guidemichelinfr . #frenchchefs #michelinstars #michelinguidechefs #gastronomy #guidemichelin #etoilemichelin #michelinguideevent @gwendalpoullennec