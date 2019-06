El estreno de ‘Rocketman’ impacta Spotify

Una nueva biopic ha llegado. El estreno de la película ‘Rocketman’ presenta el legado musical del emblemático Elton John en una cinta musical que, incluso antes de su estreno, ha impactado a Spotify.

La música del cantautor, además de ser eje central para contar su historia, también forma parte de las listas de reproducción de Spotify, quien al respecto compartió interesantes datos.

Los éxitos del cantante se han escuchado más de 2,000 millones de veces dentro de la plataforma de Spotify. Además, estàn presentes en más de 39 millones de playlist de usuarios.

Se espera que tras su primer fin de semana en taquilla, ‘Rocketman’ tenga un efecto similar a ‘Bohemian Rapsody’. Filme que después de su estreno aumentó considerablemente el número de reproducciones de los éxitos musicales que aparecían en pantalla.

Por ahora, el tema musical más popular del cantante sigue siento ‘Rocketman’, que da título a la biopic, con 250 millones de reproducciones. Esta canción forma parte del álbum más escuchado del artista en la plataforma: ‘Honky Chateaux’.

Lidera gustos entre generaciones.

No solo los éxitos pasados del cantante han tomado relevancia entre los escuchas digitales. Dos datos interesantes sitúan al cantante en la mira de las nuevas generaciones.

El primero, cuando subió ‘Young Dumb and Broke’ cantado a dueto con Khalid. Después, cuando Ed Sheeran lanzó ‘Castle on the Hill’, donde hace una mención a la canción de ‘Tiny Dancer’ que provocó un aumento de 26% en reproducciones de la canción de Elton John.

México no figura entre los países que más escuchan los éxitos del cantante. En cambio, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y, sorpresivamente, Brasil, conforman el Top 5.

Con el estreno de ‘Rocketman’ en México se espera que, además de buenos ingresos en taquilla, revivan los éxitos que consagraron al polémico, divertido y estrafalario ‘Sir’ Elton John.

Antes de ver el filme escucha el soundtrack de la cinta disponible en Spotify.

