El Gran Premio de México es la mejor experiencia deportiva del mundo

El Formula 1 Gran Premio de México obtuvo el reconocimiento al mejor ‘Live Sports Experience’ en los Leaders Sports Awards 2019, cuya ceremonia de premiación se realizó en Londres.

La carrera de F1 en México fue seleccionada entre más de 450 eventos del mundo, los cuales aplicaron para estos reconocimientos en diferentes categorías y disciplinas. El Gran Premio de México se impuso entre otros eventos al US Open 2018, al Drone Racing League at BMW Welt, al Pool Deck at the Gabba Stadium y al Overwatch League Grand Finals.

“Cada año nos esforzamos por ofrecer a todos los asistentes a nuestro evento una experiencia memorable que además ponga en alto el nombre de México. Recibir este premio como ‘Mejor Live Sports Experience’ representa un gran orgullo y satisfacción a nuestra labor como organizadores”, dijo Federico González Compeán, director general del Formula 1 Gran Premio de México.

Quedan menos de 20 días para que esta fiesta deportiva se lleve a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. La cita será los días 25, 26 y 27 de octubre. Reserva tus boletos y únete a uno de los mejores eventos del mundo.

