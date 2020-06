El lado musical de Michael Ronda, el ‘it boy’ mexicano del momento

Cuando Michael Ronda comenzó su carrera como actor cuando aún era un niño, jamás se imaginó que de la noche a la mañana se convertiría en uno de los rostros más conocidos por las generaciones jóvenes del país. A sus 23 años, el mexicano brincó a la fama nacional con el estreno de la serie “Control Z”, donde interpreta a Javier Williams. Su trama de misterios, secretos y traiciones ha cautivado a las audiencias de Netflix.

Sin embargo, algo que no muchos conocen del joven actor es su lado musical. Con un tour por México como solista y tres giras mundiales con el elenco de la serie familiar “Soy Luna”, Ronda se perfila para conquistar el escenario musical del país. Conversamos con él desde la cuarentena para conocer su siguiente proyecto musical, y dónde podremos escucharlo próximamente.



Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo durante la cuarentena?

Ha sido muy difícil, los que dicen que no… Yo no les creo. He tenido días buenos y malos como todos. Por supuesto no he podido trabajar porque no se puede filmar, sin embargo, he aprovechado mucho para estar componiendo.

Hubo un día que me volví loco. Ya estaba desesperado así: “¡quiero salir! ¡voy a salir!” Me puse goggles para salir corriendo por la puerta… Obviamente no lo hice, y me puse a pensar ¿qué hago? Entonces agarré mi guitarra y armé cuatro o cinco canciones nuevas que me encantan.

Hace poco viajaste en tu primer tour como solista, y actualmente tienes dos sencillos en plataformas musicales que han sido un éxito con tu audiencia. Cuéntanos sobre este lado musical.

¡A mi la música me encanta! Le tengo mucho respeto y lo disfruto un montón. Para ser honesto en este momento ya podríamos tener un disco, ya estaríamos bailando y cantando en todas partes. Con la cuarentena se volvió imposible porque no pudimos grabar ni mezclar. Eso es algo que me duele mucho, pero el proyecto simplemente se retrasa unos meses para cuando regresemos a la normalidad… a la “real” normalidad.

¿Sobre qué habla tu nuevo material?

Son canciones bien bonitas. Tengo un par de baladas, que es lo que más me gusta. Pero a lo largo de este camino me he dado cuenta que es difícil hacer solamente baladas. A la hora de defender en vivo tu proyecto no puede ser únicamente eso. Entonces también tengo algunas más movidas. Una de esas canciones es muy especial para mi: es para mi mamá. Ella no lo sabe, va a ser una sorpresa.

¿Qué es lo que te inspira en tu música?

Ahorita hay mucha inspiración, ¡muchísima! Si tuviera que describir al planeta en este momento, lo describiría como “en llamas”. Eso es muy fuerte y a raíz de eso surgen ideas, sentimientos, imágenes… Y están las ganas de salir: quiero correr, quiero volar, quiero abrazar. ¡Es el momento perfecto para componer!

Justo hace poco corté con una novia, y le hablé a un muy buen amigo mío que es un compositor argentino y le dije: “Hermano, acabo de terminar con mi novia”. Y, ¿sabes qué me contestó? “Compón”, y me colgó.

¿Qué proyectos musicales o de actuación tienes planeados una vez que salgamos de la cuarentena?

Mira, para serte honesto hay muchísimas cosas que se quedaron a medias que no puedo revelar. ¡Y además hay que grabar la segunda parte de “Control Z”! No sé muy bien como va a funcionar todo aún.

La popularidad que ganó la primera temporada de “Control Z” fue una sorpresa, ¿cómo ha sido para ti el brinco de Disney a Netflix, y además a una serie con tanto éxito?

Siempre tuve el sueño y el objetivo de poder hacer una serie un poco más adulta mientras estuve en “Soy Luna”, de manera que la gente que me veía ahí pudiera ver mi siguiente proyecto y crecer conmigo. Estoy… ¡uff! Estoy bien contento, estoy bien feliz. Fue un regalo hermoso de la vida poder hacer “Control Z”.

Para ser honesto, nunca he buscado separarme de Disney. Una gran mayoría de los actores que salen de ahí buscan alejarse completamente. Para mi es lo contrario: me encanta Disney, es parte de mi viaje, aprendí un montón de cosas. No vivo con este fantasma de querer dejarlo atrás, porque me considero un actor versátil.

Estoy muy sorprendido con todo lo que ha pasado con “Control Z”. Es muy fuerte. Creo que de alguna manera no hemos podido darnos cuenta de la magnitud real porque estamos encerrados, y todo lo que vemos son redes sociales. Cuando sales a la calle escuchas a la gente hablar de tu proyecto y en ese sentido ha sido diferente, porque no pudimos vivir ese lado, pero ha sido increíble.

¿Qué sigue para “Control Z”, segunda parte?

Antes que nada, quiero agradecer a toda la banda que se ha involucrado con este proyecto, de la manera que lo ha hecho. Esto ha sido una gran sorpresa para todos. Justo hace un par de días platicaba que siempre que haces un proyecto lo haces con la ilusión de que la gente se enamore de él como tú estás enamorado. Cuando pasa, dan ganas de arrancarte el corazón y entregarlo. Abrazar a todos y decir ¡gracias! Es difícil también cuando esa palabra se queda corta para algo tan grande.

De la segunda parte de Control Z la verdad aún no sabemos nada, pero lo que sí te puedo decir es que hablé con el director y el escritor. Los dos me dijeron: “Créeme, esto es una locura. Control Z, explota.”

¿Qué le dirías a todos esos chavos que apenas están empezando sus carreras como músicos o actores?

Quiero decirles que porfavor, porfavor, porfavor con todo mi corazón y toda mi verdad: No abandonen esto. El planeta necesita arte.

Te puede interesar: Seis sorprendentes datos de ‘Control Z’ la serie mexicana de Netflix

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí