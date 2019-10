El mejor chef repostero de Latinoamérica es mexicano. Dentro de la premiación de los Latin America’s Best 50 Restaurants, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el mexicano Luis Robledo Richards se llevó el destacado reconocimiento especial del ‘Latin America’s Best Pastry Chef Award 2019’.

De nueva cuenta México continúa haciendo ruido en este premio especial. Hace un año, el repostero de origen español, pero radicado en la ciudad de Guadalajara, Jesús Escalera, de ‘La Postrería’, se llevó el mismo reconocimiento.

En la edición 2019 el premio se queda de nueva cuenta en México. En esta ocasión para el chef detrás de ‘Tout Chocolat’, un establecimiento que abriera sus puertas en el 2006 en la Ciudad de México. Como su nombre nos refiere, el establecimiento tiene como especialidad el trabajo del chocolate, además de la creación de suculentos macarrones, bombones, panqués y tartas.

