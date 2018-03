El primer campo de golf público del país podría abrir en Tijuana

Con base al gran posicionamiento del World Golf Championship México, que por segundo año consecutivo se realiza en nuestro país, The First Tee surge con el compromiso social por impulsar las virtudes de este deporte en la comunidad con la búsqueda de crear espacios de campo de golf público en distintas ciudades. El objetivo es claro: alentar a una nueva generación de futuros golfistas. Y la ciudad de Tijuana, en Baja California, podría albergar el primer campo de golf público en México, compartió para Forbes Life el director de The First Tee México, Agustín Piza.

El proyecto vio sus inicios en nuestro país con la pasada edición del torneo de golf mexicano que se ha posicionado como uno de los mejores del mundo, donde los protagonistas de este deporte se dan cita para competir por la copa. De esta manera inició la idea de desarrollar un proyecto en conjunto que pueda acercar el golf, deporte caracterizado por su gran cantidad de virtudes deportivas y de valores, a comunidades a las que nunca antes se pensaría, erradicando el estigma con el que se le relaciona, al ser considerado en algunos casos como una practica elitista a la que solo pocos pueden tener acceso.

Aunque el proyecto es ambicioso aún queda largo camino por recorrer, y se espera que los primeros resultados se den en unos cuantos años, cuando se consiga acercar a nuevas generaciones, desde pequeños, al mundo del golf; honestidad, integridad, respeto, confianza, juicio, pero sobre todo, empatía, son solo algunos de los valores que se promoverán entre los pequeños mediante la fundación.

“Este proyecto es a largo plazo, a 20 años mínimo, por que no todo se hace de la noche a la mañana, esto definitivamente es a largo plazo para crear generaciones de mejores ciudadanos, mejores personas”, dijo Piza. La iniciativa va a la par de la creciente afición al golf en nuestro país, hecho comprobado ante la gran asistencia reportada en el evento, que superó a los 40 mil asistentes del 2017 en su segunda edición.

Una pequeña semilla ya se encuentra rindiendo frutos con el primer grupo de 20 niños originarios de una comunidad entre Morelos y Puebla que ha iniciado la práctica del deporte gracias a la colaboración con el campo de golf Las Maravillas. Aquí se promueven los principios y valores de la fundación, además de fomentar una buena alimentación. El grupo de niños tiene entre 6 y 16 años.

Otra de las ciudades que se encuentra colaborando intensamente con la fundación es Tijuana, en Baja California, la cual podría ser la primera en tener un campo de golf público gratuito para la comunidad en un futuro cercano, pero como afirma el director de la fundación, será un proceso donde tendrán que intervenir iniciativa privada y gobierno con la donación de terrenos para poder adaptarlos y convertirlos en lugares para practicar golf. En este momento, algunos niños del Club de Niños y Niñas de Tijuana y Rosarito ya se encuentran practicando este deporte gracias al apoyo del Club Campestre y Real del Mar Resort, dos complejos deportivos con excelentes instalaciones.

Existe un gran potencial para que un terreno que se encuentra entre los municipios de Tijuana y Rosarito sea el indicado para la construcción de un practice facility; debe ser un lugar de entre 5 y 10 hectáreas que reúna las condiciones para realizar la actividad, y no necesariamente se necesitan grandes espacios, como se piensa, menciona Piza.

Además de Puebla y Tijuana, donde este proyecto puede despegar primero, algunas ciudades de Baja California Sur y el Bajío están en la mira de la fundación. “Queremos que todo el mundo conozca el golf y que esté al alcance de todos. Es el compromiso de un proyecto del que, gracias al ruido que está haciendo, cada vez más se están sumando a él”, compartió el director.

