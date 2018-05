El primer restaurante bajo el mar de Europa alista su apertura

El primer restaurante bajo el agua en Europa se está construyendo en un hotel de Lindesnes, Noruega, y abrirá sus puertas a inicios de 2019. Under, nombre que recibirá el establecimiento, contará con una ventana panorámica de 11 metros de ancho a través de la cual los comensales podrán ver el mar de la región.

Snøhetta, un despacho de arquitectura y diseño con oficinas en Oslo, Nueva York y Singapur, está a cargo del proyecto. Y debido a que el clima en el extremo sur de Noruega puede ser impredecible, la estructura de Under se realizará con concreto y vidrio especial.

En el restaurante los comensales comerán pescados y mariscos preparados por el chef Nicolai Ellitsgaard, de Dinamarca, mientras ven nadar a los peces. Cabe señalar que el proyecto contará con tres niveles: una entrada a nivel del suelo, un bar bajo tierra y una planta baja que acogerá el comedor de Under, el restaurante bajo el mar con una ventana panorámica de 4 metros de altura y capacidad para 100 personas.

El proyecto, a cargo del arquitecto Rune Grasdal, ofrecerá la oportunidad de vivir un encuentro cercano con la naturaleza, algo que normalmente no se experimenta, descendiendo a través de un tubo de concreto varios metros hasta el nivel del mar. De hecho, Under tendrá forma de periscopio invertido, según información de Snøhetta.

Por cierto, la palabra Under no solamente hace referencia al significado “subterráneo” o “debajo” que evoca en inglés, sino también a “maravilla”, su significado en noruego. Y no es para menos, ya que la construcción del restaurante romperá la superficie del agua para adentrarse hasta descansar en el lecho marino, con paredes de concreto de un metro de grosor.

La vista del fondo marino cambiará dependiendo de la hora del día o de la noche, a medida de que cambien las estaciones del año y según las condiciones climáticas del momento. ¡Sin duda Under proporcionará una experiencia única bajo el agua!

