El restaurante Ha’ marca el regreso de Carlos Gaytán a México

Arena blanca, aguas con tonalidades que van del turquesa al azul intenso, ríos naturales y una intensa vegetación, son algunos de los atractivos naturales que envuelven al Hotel Xcaret en Cancún, un edén turístico de México que resguarda un paraíso gastronómico: Ha’, templo gourmet del chef Carlos Gaytán, célebre por ser el primer mexicano acreedor a una estrella Michelin.

Dentro de Ha’ las historias fluyen; los ingredientes hacen comunión logrando que los sabores de la cocina mexicana contemporánea con influencia francesa que lidera el chef Gaytán destaquen en un proyecto que abrió sus puertas hace unos meses en la Riviera Maya.

“Para mí era un sueño regresar a México y tener la oportunidad de cocinar a la gente que me conoce y se identifica conmigo; Ha’ es un lugar para disfrutar y probar algo de lo que hago”, comentó Gaytán.

El chef es un reflejo de los mexicanos que triunfan en el extranjero llevando lo mejor de sus país a otro nivel. El haber quitado el estereotipo de lo que es la cocina mexicana en Chicago le llevó a ganar la estrella Michelin por Mexique, su anterior proyecto. El reto se logró, y el ruido que hizo con sus platillos logró que la gente de México lo escuchara también, captando el interés de no hacer lo tradicional construyendo una nueva historia al ahora tener su primer proyecto en nuestro país.

El menú de Ha’, además de ingredientes frescos, está lleno de historias detrás de ellos. La idealización de los platillos llevaron al chef a visitar los mercados más populares en la búsqueda de los ingredientes, desde las habas más frescas, los mejores escamoles, paseando entre los pasillos del mercado de San Juan, inspirándose, teniendo como resultado un menú completo, orgánico y cíclico.

Algunos de ellos incluso están pensados en la idea del platillo que comería el chef el último día de sus vida, como el New York con seta de cardo bañado en una cremosa salsa de chipotle y acompañado por una espuma de málaga o qué decir de su interpretación del chile relleno de ratatouille con fondeu de queso brie y mostaza antigua.

Como cada apertura de un nuevo restaurante, los meses posteriores son de hacer cambios, y en Ha’ no ha sido la excepción, por que como menciona el chef Gaytán “los cambios son buenos, y si estos se pueden hacer diario no veo por que no, los seguiremos haciendo, siempre y cuando sean para mejorar”.

Nuevas salsas llegaron a acompañar algunos de los platillos, salsas que cuentan aún más historias y legados en cocina, como un mole cuya receta proviene de la madre de Gaytán, su inspiración y maestra, quien, aún sabiendo que su hijo es un consolidado cocinero, le da consejos para que sus platillos mejoren.

La reconquista de Chicago y su presencia en México

Pese que el proyecto que le diera fama internacional desde Chicago, Mexique, no siguiera operando, para el chef Carlos Gaytán las oportunidades de mostrar su cocina llegan con más fuerza no solo en su presencia en la Riviera Maya con Ha’, sino también con dos nuevos proyectos que seguramente consolidarán su presencia en Chicago y la Ciudad de México.

Aunque no contó mucho sobre estas nuevas aperturas, se sabe que los nuevos restaurantes que estarán en Chicago y en la ciudad de México buscarán continuar el legado de la cocina mexicana contemporánea con algunas variaciones.

En el caso del proyecto de la Ciudad de México, el chef compartió que le gustaría fuera una cocina más mediterránea, con platillos para compartir con ingredientes de los mercados, creando cosas nuevas como ensaladas donde la gente vaya más emocionada por la experiencia del sabor que por el lugar.

Por lo pronto bastará esperar algunos meses para que los proyectos restauranteros de ambas ciudades abran, pero la labor del chef Gaytán continúa con la dirección de Ha’ en el Hotel Xcaret.

