Johnny Depp, películas de las que ha sido expulsado

Los últimos años no han sido buenos para la carrera cinematográfica de Johnny Depp. El actor de 58 años de edad se cotiza entre los actores mejor pagados de Hollywood, por lo cual ha llegado a cobrar hasta 20 millones de dólares por película. Eso le ha permitido tener una cuantiosa fortuna, misma que ha invertido, por ejemplo, en comprarse un pueblo provenzal francés, mismo que decidió poner en venta el año pasado por 33 millones de euros.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Este lugar, en donde vivió mucho tiempo, se localiza a menos de 30 kilómetros de la lujosa Saint-Tropez, a unos pasos del Mediterráneo y fue fundado en el siglo XIX. Cuenta con una casa principal, así como otras seis para invitados, todas agrupadas en torno a la clásica plaza del pueblo, de acuerdo con el portal inmobiliario Top Ten Real Estate.

¡Descubre!

Bruce Willis, la trayectoria de un emblemático de ‘acción’

“House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”, se estrenará en agosto

Una de las franquicias más exitosas que ha encabezado Johnny Depp es ‘Piratas del Caribe’, en esta ha interpretado al Capitán ‘Jack Sparrow’, por la cual estuvo nominado al Óscar en 2003. View this post on Instagram A post shared by PiratasDelCaribe (@piratasdelcaribecjs)

En su larga trayectoria también figuran cintas emblemáticas como ‘El joven manos de tijera’, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, ‘Sweeney Todd, el barbero demoniaco’, ‘Descubriendo el país de nunca jamás’, entre muchas más.

¡DESCUBRE!

De CDMX a Hollywood: Eiza González, la nueva estrella de acción en ‘Ambulance’

Se estrena ‘Morbius’, un vampiro viviente con nombre y apellido: Jared Leto

Estas le han permitido tener tres nominaciones a los Premios de la Academia, aunque nunca ha ganado el galardón, tres a los BAFTA y nueve nominaciones a los Globos de Oro. El año pasado recibió un reconocimiento por toda su carrera en el Festival de San Sebastián.

Películas donde ya no figuró Johnny Depp

Sin embargo, en los últimos años, el actor ha enfrentado problemas con los estudios cinematográficos. A finales del 2020, Disney dio a conocer que ya no sería parte en la sexta entrega de ‘Piratas del Caribe’; mientras anunciaba que Margot Robbie tomaría el control de la franquicia.

Solo unas semanas antes, de ese anuncio, Warner Bros pidió a Johnny Depp dejar la saga de ‘Animales Fantásticos’, ahí interpretaba al mago de Grindelwald. Ese mismo año Netflix en Estados Unidos decidió eliminar todas las películas en donde él participaba. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

Estos despidos, en mucho se debieron a los problemas que el actor enfrenta desde hace tiempo con su ex esposa Amber Heard. Pero a inicios de este 2022 fue elegido para personificar al Rey Luis XV de Francia.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter