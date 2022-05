‘Don’t Worry Darling’: La película de Harry Styles presenta tráiler y fecha de estreno

‘Don’t Worry Darling’ finalmente reveló su primer tráiler. El inquietante thriller psicológico –dirigido por Olivia Wild y protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles– ha causado grandes expectativas desde que se anunció el proyecto.

Si bien fue durante el CinemaCon, el cual se llevó a cabo en las Vegas, en donde se dieron a conocer los primeros avances, Warner Bros finalmente liberó el tráiler de la película, la cual marca el papel más importante del exintegrante de One Direction en el cine.

La cinta trata sobre Alice (Pugh) y Jack (Style) quienes tienen suerte de vivir en Victory, la ciudad de la empresa experimental que alberga a la persona, y sus familiares, quienes trabajan para un proyecto de alto secreto. Ahí la vida parece perfecta, con las necesidades de cada residente satisfechas por la compañía.

Sin embargo, pronto las mujeres empiezan a sospechar que algo extraño sucede, debido a una estrategia que sigue la firma con la cual planean cambiar al mundo. Mientras aumenta la curiosidad y se cuestionan el proyecto comienzan a suceder situaciones aún más extrañas para Alice.

‘Don’t Worry Darling’ están ambientada en los años 50 y cuenta, sin duda, con una gran reparto. Por ello se espera que sea un éxito en taquilla cuando se estrene el próximo 22 de septiembre del 2022 en México. View this post on Instagram A post shared by @harrystyles

Los primeros avances que se dieron a conocer han provocado que todos los fans de Harry Styles estén entusiasmados, ya quieren ver al famoso cantante en la pantalla grande.

“Literalmente no tengo control sobre lo que sale de mi boca debido a este tráiler”, expresó uno de sus seguidores luego de que la estrella del pop subiera el tráiler de ¡Don’t Worry Darling’ a su cuenta en Twitter.

