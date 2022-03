Tres actrices cómicas serán las anfitrionas para gala de los Óscar

Este año, y por primera vez, tres mujeres harán las veces de anfitrionas en la ceremonia de los Óscar. Ellas son las actrices Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer, un poderoso trío de mujeres que dirigirán la 94ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood.

Después de tres ceremonias que no tuvieron presentadores, primero por la renuncia del actor y cómico Kevin Hart en 2019 por la polémica suscitada a raíz de unos tuits con contenido homófobos y los dos siguientes años de pandemia, la Gala de los Premios Óscar intenta volver a ser lo que era.

O al menos esto es lo que pretende la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que ha sorprendido con esta innovación de poner a tres de sus más admiradas actrices cómicas como maestras de ceremonia sobre todo tras una última edición que arrojó los peores índices de audiencia.

Es la primera vez en 35 años que un trío de presentadores vuelve a conducir la gala, pero la primera vez que lo hacen tres mujeres. Hay que remontarse hasta 1987 para recordar a otro trío de actores compuesto por Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan presentando juntos la gala. Desde entonces, la tónica no pasaba de ser solo uno o, como mucho, una pareja de presentadores.

Tampoco es un secreto que esta triple, y femenina, elección sea casualidad, sino que responde a la estrategia de los organizadores para recuperar la gran expectación que siempre generó los premios más glamurosos del planeta. ¿Y qué mejor para recuperar ese tirón televisivo que inyectar una buena dosis de humor y entretenimiento con tres de sus mejores actrices cómicas?

Nadie duda a estas alturas que con este trío de actrices estadounidenses Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, pilotando la gala de los Óscar, el humor, la risa y el entretenimiento estarán asegurados.

“Las anfitrionas de esta fiesta repleta de estrellas son tres mujeres poderosas y divertidas que nos invitan a reír y a brindar por los mejores y más brillantes del año en el cine“, en palabras del presidente de la Academia, David Rubin.

AMY SCHUMER, UNA HUMORISTA IRREVERENTE PARA LOS ÓSCAR

La actriz, guionista y productora Amy Schumer (1981), además de conocida activista, defensora de multitud de causas sociales, ha protagonizado comedias tan taquilleras como ‘Y de repente tú’ o ‘Sexy por accidente’ y conseguido un Emmy gracias a su propia serie de televisión ‘Inside Amy Schumer’, en la que se atreve hasta parodiar su propia vida.

Foto: EFE/EPA/Paul Buck

Esta humorista irreverente ya tiene experiencia presentando ceremonias de premios, condujo la gala de los MTV Movie Awards en 2015, una muestra más de su polifacético talento que le viene -dice ella- de familia. Su hermana pequeña, Kim Caramele, es escritora y productora, y su hermano mayor, Jason Stein, músico.

Siempre dispuesta a no dejar pasar ocasión para hacer reír, y saltarse las normas, fue muy comentada su performance en gala de TIME 100 de 2015 cuando en el momento que Kanye West y Kim Kardashian posaban sobre la alfombra roja, la humorista irrumpió frente a la pareja simulando una torpe y graciosa caída.

REGINA HALL, UNA ACTRIZ TODOTERRENO DE LARGA TRAYECTORIA

Con más de cuarenta de títulos a sus espaldas, Regina Hall (1970) ha participado en series tan populares como ‘Ally McBeal’ o ‘Ley y Orden’ y lo mismo la vemos en la gran pantalla, ‘Un funeral de muerte’, ‘Un ciudadano ejemplar’ … que en la exitosa saga de parodias ‘Scary Movie’ donde interpretó a la inquieta Brenda Meeks.

Entre sus trabajos más recientes están la serie ‘Nine Perfect Strangers’ y, en el cine, la última versión de ‘Shaft’, protagonizada por su gran amigo Samuel L. Jackson.

WANDA SYKES, “UNA DE LAS 25 PERSONAS MÁS GRACIOSAS DE EE. UU.”

La tercera de estas poderosas actrices que se subirá al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles es Wanda Sykes (1964), toda una veterana en hacer reír al público con sus ágiles monólogos además de poner voz a personajes de animación.

Recordada por su interpretación como suegra de Jennifer López en la película ‘La madre del novio’ o como parte de la familia en ‘El profesor chiflado II’ junto a Eddie Murphy y Janet Jackson también dejó huella su papel de Barbara Baran en la famosa serie “The New Adventures of Old Christine”.

Foto: EFE/EPA/Nina Prommer

Wanda Sykes ganó un Emmy en 1999 por “The Chris Rock Show”, fue nombrada en 2004 por la revista Entertainment Weekly como una de las 25 personas más graciosas de los Estados Unidos. Casi nada.

De momento todo va sobre ruedas, al menos así lo asegura Will Packer, uno de los productores de la gala, que asegura que “Regina, Amy y Wanda se van a divertir sobre el escenario y lo contagiarán al público”.

