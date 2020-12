La nostalgia se hace presente, cuando Alejandro Speitzer recuerda sus primeros momentos en el mundo de la actuación, a muy corta edad, en una época en que todo se trataba de un juego. En realidad, lo que hacía él era una imitación de lo que hacía su hermano, quien también destacaba (en aquel entonces) como actor infantil en la escena nacional.

Tiempo después, ese juego habría de convertirse en una pasión de tiempo completo. Y, aunque no sabe en qué momento tomó la decisión de que así habría de ser, recuerda cuando su madre habló con él para saber si la actuación era realmente lo que quería para su vida. Sin pensarlo, le respondió que sí. Ella no se sorprendió: ya lo esperaba.

Han pasado más de 20 años desde su llegada al mundo del espectáculo y, hoy en día, el trabajo constante ha dado como resultado que Alejandro Speitzer sea reconocido como uno de los actores mexicanos más populares de la industria del entretenimiento.

Reloj Bvlgari esfera negra y correa de caucho negro, anillos B.zero 1 en oro rosa y cerámica. Foto. Danniel Rojas para Bvlgari.

Sus más recientes proyectos para Netflix (Oscuro deseo y Alguien tiene que morir), de la mano de su aún fresco nombramiento como embajador de Bvlgari (primer mexicano en obtener el nombramiento de esta firma de lujo), le han otorgado una exposición internacional que no imaginaba, llevándolo a vivir el mejor momento de su carrera en la recta final de 2020.

Para Speitzer, al hacer una retrospectiva, salen al paso “muchos ‘antes y después’”, en los que el esfuerzo y la dedicación le han dado la oportunidad de interpretar personajes que van a contracorriente, rompiendo estereotipos, lo cual, concluye, le ha ayudado a crecer, tanto personal como laboralmente.

“Con el paso del tiempo, fui descubriendo que ésta es mi pasión, que esto es lo que quería hacer, lo que me interesaba y lo que provocaba en mí estas inquietudes. Desde entonces, he replanteado mi carrera de fondo, algo que, al día de hoy, no deja de darme frutos”, afirma.

Foto. Netflix. El ascenso a la cima no ha sido fácil. Llegar a tan corta edad al medio artístico ha implicado algunos sacrificios, como el evidente, de no llevar una vida similar al resto. Sacrificios que ha sabido focalizar, rescatando siempre lo que ha ganado.

“Pueden ser muchos los sacrificios, pero tienes que jugar con la paciencia. Ésta es una carrera de fondo y, si no tienes paciencia, difícilmente logras llegar a lo que deseas. Adquirí muchas responsabilidades desde muy joven y creo que, gracias a eso, puedo decir que, al día de hoy, soy la persona y el hombre que soy”, sentencia.

Aunque podría afirmarse que el mexicano goza del éxito, Speitzer cuestiona el significado de esta palabra, tanto, que deja en claro su ideología lanzando una potente reflexión.

“El éxito dependerá del significado que le dé cada quién. Yo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que, al final, uno pasa mucho tiempo luchando por algo que sueña o desea, con mucho sufrimiento y malos ratos. Y allí es donde entra la reflexión. Hay que disfrutar todo el proceso y el camino. Creo que eso es lo más enriquecedor y lo que más te llena”.

SIN ESTEREOTIPOS

Sus personajes más recientes han logrado crear resonancia más allá de la pantalla, por ser polémicos y controvertidos. Sin embargo, lejos de seguir esta línea al encarar nuevos proyectos, los aspectos determinantes que el actor considera al elegir sus colaboraciones son otros.

Cuando un proyecto llega a sus manos, lo primero que hace es pensar en un escenario general que le permita ver más allá de su personaje, sin que éste deje de ser enriquecedor. Su búsqueda, afirma, está más relacionada con aquellos personajes que lo inviten a romper estereotipos.

Foto: Cortesía Netflix.

“Lo que busco es eso: seguir rompiendo estereotipos, poder jugar de un lado a otro, para convertirme en ese actor camaleónico que tiene la oportunidad de experimentar diferentes tipos de personajes. No suelo hacer planes, ya que, al final, me ha pasado que cada [vez] que los hago con respecto a mi carrera, las cosas suceden de diferente forma”.

La llegada de estos personajes a su vida lo ha llevado a consolidar su carrera. En sus recuerdos, afirma, se mantienen presentes aquellos que han mostrado una personalidad distinta, una que reta a la sociedad, sin dejar de lado la responsabilidad social que prevalece en él.

“Trato de sumarme a historias que tengan mensaje. Hay unas que lo logran más que otras y que pueden generar cierta controversia. Al final, creo que esto es ficción; nunca he creído que alguno de mis personajes, así sea el más bueno de todos, sea ejemplo para alguien”. Alejandro Speitzer.

EMBAJADOR DEL LUJO

Después de concretar exitosos proyectos para el mundo del streaming en 2020, el mexicano sigue sin parar. Recientemente, se anunció que Alejandro Speitzer es el nuevo embajador de la marca de lujo Bvlgari, siendo el primer actor nacional en lograr esta importante distinción. Con el nombramiento, Speitzer ve el futuro de una colaboración que resulte, más que en un tema de marketing, en la oportunidad de compartir nuevos mensajes con el público.

Reloj Octo Finissimo en acero, anillos B.zero 1 en oro blanco, arete B.zero 1 de oro con cerámica negra, brazalete en oro blanco. Foto. Danniel Rojas para Bvlgari.

“Ser el primer mexicano embajador de Bvlgari es todo un honor. Primero, es una marca que me gusta y tiene ideales que van de la mano conmigo. Creo que este nombramiento lo que nos hace ver es que ya están apuntando mucho más hacia nosotros, poniendo a México en el radar. Para mí, eso es importante: poder abrir espacios y ser uno de los primeros en conseguir este tipo de cosas, en el sentido de que es un nuevo camino de oportunidades”.

Los nuevos proyectos, mientras tanto, siguen en curso. En estos momentos está trabajando en España, grabando una participación especial en el próximo proyecto del director Alejandro Amenábar, La fortuna. La producción es una serie original para Movistar, y en ella Speitzer se sumergirá nuevamente en el género del thriller, desempeñando un papel del que se esperan muchas sorpresas.

“Se podría decir que estoy abriéndome nuevas puertas. No me gusta quedarme en el mismo sitio; soy más de seguir aprendiendo, explorando, y creo que ésta es una buena forma: pisar otro país, ponerme nuevas metas, nuevos retos”.

Foto: Cortesía Netflix.

Sumado a lo anterior, aún quedan algunos otros proyectos por confirmar para comienzos del próximo año, siempre y cuando la situación por la que atraviesa el mundo, debido a la pandemia, ofrezca la oportunidad de concretarlos. Alejandro Speitzer también anticipa su momento detrás de cámaras, incluso, dirigiendo historias. Sin embargo, por ahora, centrará sus esfuerzos en atender los múltiples compromisos actorales presentes, mientras prepara y madura las ideas que tiene en mente.

Artículo originalmente publicado en el edición print de Forbes México. Diciembre 2020.

