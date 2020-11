En entrevista exclusiva con Forbes Life, el legendario Glen Keane, ganador del Oscar y creador (en Disney) de personajes inolvidables, como la Sirenita, Aladdín, Tarzán y Rapunzel, desmenuza la esencia de Over the Moon, su nueva aventura animada, que emprende, esta vez, de la mano de Netflix y con su propia firma, Keane Productions.

Partiendo de una anécdota de infancia, Glen comparte un recuerdo personal: “En mi fiesta de cumpleaños número siete, papá invitó a un amigo que tenía en la NASA, y me dijo: ‘Tenemos una sorpresa para ti. ¿Quieres jugar con la nueva nave de la NASA? Necesito que te vendes los ojos y te subas al cohete; pero es secreto y, por temas de seguridad, no puedes verlo’.

Así fue como comenzó aquella aventura por el desierto”.

Foto: Cortesía Over The Moon.

Continúa con su narración: “Atravesamos un lago; sentimos el viento. Aterrizamos y, al quitar la venda, noté que eran mis padres con un ventilador y sonidos los que me llevaron a viajar con mi imaginación”, afirma visiblemente emocionado.

Agrega: “Cuando leí el guion de Over the Moon, me remonté a ese momento de mi cumpleaños, y pensé: ‘Debo poder ofrecer este viaje a la Luna tal como mi padre lo había hecho conmigo’. Yo sabía que podía hacerlo a través de la animación por computadora; y, más allá de eso, realizar este viaje fantástico para que se volviera posible lo imposible”.

El mensaje del filme de Keane trasciende a nuestros días y nos invita a asumir los desafíos de la vida permaneciendo listos para enfrentar lo inesperado.

Foto: Cortesía Over The Moon.

Inspirada en la leyenda de Chang’e, la diosa de la Luna, este musical animado narra la historia de una niña de origen chino que se atrevió a soñar y construyó un cohete para despegar hacia la Luna con la única intención de comprobar que la diosa de la Luna realmente existía. En su trayecto encuentra un mundo repleto de criaturas fantásticas. Lo más sustancial, sin embargo, es que la historia sigue el doloroso e ineludible camino para volver a amar tras haber sufrido una pérdida.

Alma musical

Al momento de contar una historia animada, comparte Keane, “debes diseñar personajes que comuniquen emociones y definan la esencia de lo que se quiere transmitir, y muchas de estas emociones se reflejan en micro expresiones: en la comisura de los labios, en un delicado movimiento de las cejas… y esto se logra por medio de la observación. Espero que la audiencia logre sentir las expresiones de Fei Fei, (la protagonista de la historia) sólo con las imágenes”, señala.

Las armonías en esta composición animada no pueden quedar fuera. Si bien esta producción es una cinta musical, Glen comparte que inicialmente no era así. “Over the Moon no era un musical; sin embargo, en el desarrollo de la historia encontré la perfecta cabida para que lo fuera; era el modo correcto de contar la historia para explicar los deseos de Fei Fei”, afirma.

Foto: Cortesía Over The Moon.

Sin perder de vista aquellos detalles que trascienden en la vida, a la par de

un mensaje sincronizado que nos invita a continuar soñando y no perder nunca la esperanza, Keane recoge este trabajo animado con especial cariño.

Y es que la materialización de Over the Moon está dedicada a la guionista Audrey Wells, “quien actualmente ya no se encuentra con nosotros. Ella supo escribir esta historia que dedicó a su hija para dejarle un fiel mensaje que le mostrara cómo sobrellevar el dolor, enfrentarlo y saber que, a pesar de la adversidad, siempre hay que ir más allá de lo que tus ojos pueden ver, y hacer posible lo imposible”.

“La música tiene siempre un rol importante en la animación; es mi motor e inspiración principal, aquel que conecta los detalles para transmitir una historia fantástica” Glen Keane.

Te puede interesar: ¡‘Bob Esponja: Al rescate’ ya está disponible en Netflix!

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí