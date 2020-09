Billie Eilish tendrá su propio documental en Apple TV +

El talento de la cantante Billie Eilish quedará plasmado en su propio documental. La producción en colaboración con Apple llegará a la plataforma de streaming de la compañía, así como a las salas de cines, el próximo mes de febrero del 2021.

“Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” es una producción que se sumergirá al mundo musical de la cantante. Este lanzamiento es esperado por sus seguidores desde que la cantante anunciara el proyecto meses atrás.

El documental fue dirigido por el reconocido cineasta RJ Cutler como parte de Apple Original Films, en asociación con Interscope Films, Darkroom, This Machine y Lighthouse Management & Media.

En los últimos años, la figura de Billie Eilish ha destacado entre las distintas generaciones a las que ha llegado su música. El año pasado lanzó su álbum debut ‘When We All Fall Sleep, Where Do We Go?’, un disco que rompió récords y posicionó a la artista dentro de las mejores exponentes de la actualidad al ser acreedora al premio a Mejor Artista del Año, Álbum del Año, Disco del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop de la edición 62 de los Premios Grammy.

Los éxitos no paran en la vida de Billie Eilish, quien tan solo cuenta con 18 años de edad. La cantante es la encargada del tema oficial de la próxima cinta de James Bond, “No Time To Die”, la cual se espera que llegue a los cines próximamente.

Los seguidores podrán conocer más detrás de la figura de la música, así como la evolución de su carrera después del álbum. Este proyecto es una de las apuestas de Apple TV+ para concentrar contenido diverso dentro de su plataforma de streaming.

