9 estrenos en Apple TV+ que impactarán al mundo del streaming en noviembre

La batalla del streaming cada vez se vuelve más ruda. Las compañías cada mes presentan los mejores estrenos que conquistarán a sus suscritores, tal es el caso de Apple TV+, que este próximo mes de noviembre prepara la llegada de nueve grandes producciones a su catálogo.

En los últimos meses, Apple TV+ ha incluido en su catálogo increíbles producciones con grandes talentos de Hollywood, entre ellos una gran reparto de actores que han estelarizado películas y series originales de la plataforma.

Las producciones originales de Apple TV+, continúan. Este mes de noviembre no será la excepción y veremos llegar importantes estrenos, además de nuevas temporadas de series.

Reuniendo lo mejor de lo mejor, la compañía trae contenido diverso para toda la familia, desde animación, drama, comedia y acción. Descubre qué es lo que nos depara de nuevo en Apple TV+ con la lista completa de estrenos que llegan este mes.

Dr. Brain – 4 de noviembre

“Dr. Brain”, la nueva serie Apple Original de seis episodios en idioma coreano, dirigida y producida por el visionario cineasta KIM Jee-woon, se estrenará a nivel mundial el jueves 4 de noviembre en Apple TV+. Basado en el popular webtoon coreano del mismo nombre de Hongjacga, “Dr. Brain” es la primera serie en coreano que se estrene en Apple TV+.

Finch – 5 de noviembre

Protagonizada por Tom Hanks, “Finch”, un hombre, un robot y un perro forman una familia poco probable en una aventura poderosa y conmovedora de la búsqueda de un hombre para asegurarse de que su amado compañero canino será cuidado después de que él se haya ido.

Dickinson Temporada 3 – 5 de noviembre

En la tercera temporada, la época más productiva de Emily Dickinson como artista cae en medio de la furiosa Guerra Civil Estadounidense y una batalla igualmente salvaje que divide a su propia familia. Mientras Emily intenta sanar las divisiones que la rodean, se pregunta si el arte puede ayudar a mantener viva la esperanza y si el futuro puede ser mejor que el pasado.

Hello, Jack! The kindness show – 5 noviembre

Una nueva y revolucionaria serie de acción de los creadores Jack McBrayer y la veterana y autora de la televisión infantil, Angela C. Santomero, que tiene como objetivo encender la bondad a través de la exploración de la empatía, el humor, la alegría y la imaginación.

The shrink next door – 12 de noviembre

La historia está inspirada en hechos reales. Detalla la extraña relación entre el psiquiatra de las celebridades, el Dr. Isaac “Ike” Herschkopf (Rudd) y su paciente Martin “Marty” Markowitz (Ferrell). A lo largo de su relación, Ike se impone lentamente en la vida de Marty. El elenco de esta comedia negra está repleto de estrellas liderado por Will Ferrell y Paul Rudd, quienes también se desempeñan como productores ejecutivos.

Snoopy in space Temporada 2 – 12 de noviembre

Después de explorar la Luna y visitar la Estación Espacial en la primera temporada, Snoopy y su Pandilla están listos para su próxima gran aventura, un viaje épico a través del universo para descubrir si realmente hay vida fuera de la Tierra.

The Line – 19 de noviembre

Tras el lanzamiento del podcast envolvente Apple TV+ Original “The Line” a principios de este año, Apple TV+ reveló el avance y la fecha de estreno de “The Line”, una nueva serie documental limitada de cuatro partes que examina el caso sin precedentes de 2018 en el que un pelotón de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos acusó a su jefe, Eddie Gallagher, de crímenes de guerra.

Harriet the spy – 19 de noviembre

La primera adaptación animada de la novela infantil icónica que narra las aventuras de la mayoría de edad de la irreprimible Harriet M. Welsch, “Harriet The Spy” está protagonizada por la aclamada actriz Beanie Feldstein, interpretando a una niña de 11 años ferozmente independiente y aventurera. Ambientada en la década de 1960 en NuevaYork, “Harriet the Spy” sigue a la franca y siempre curiosa chica. Más que nada, Harriet quiere ser escritora y, para ser una buena escritora, necesitará saberlo todo.

Twas the fight before Christmas – 26 de noviembre

‘Twas the Fight Before Christmas” sigue la historia de un vecindario del norte de Idaho trastornado por la obsesión de un hombre por llevar alegría navideña a todos, a través del evento navideño comunitario más grande que Estados Unidos haya visto. El plan del abogado Jeremy Morris, amante de la Navidad, tiene un inconveniente cuando la asociación de propietarios le informa que el evento viola las reglas del vecindario. Estalla una polémica pelea por las festividades y las cosas se salen de control.

