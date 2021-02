Apple TV+ refuerza su catálogo este mes de febrero con esperados estrenos. Pocos, pero selectos, son los títulos que durante el mes arribarán a la plataforma para mostrar por qué cada vez más la compañía quiere competir en el mundo del streaming.

Este mes de febrero traerá tres producciones esperadas a Apple TV+: desde un documental musical, el regreso de un personaje animado, hasta la segunda temporada de una serie donde las confrontaciones estarán a la orden.

Conoce los detalles de cada una a continuación:

The Snoopy Show – 5 de febrero

El beagle más famoso del mundo y su mejor amigo con plumas están de regreso. Las nuevas aventuras de Snoopy y Woodstock nos demuestran que aún hay más por contar de este dúo. Cada episodio de “The Snoopy Show” consistirá en tres dibujos animados de siete minutos basados en la icónica serie de cómics.

Con el estilo de animación único que ha entretenido a millones de personas en todo el mundo durante siete décadas, la nueva serie nostálgica también presenta a los personajes más queridos de Peanuts, incluidos Charlie Brown, Lucy, Linus, Franklin, Schroeder, Peppermint Patty y más.

For All Mankind – Segunda temporada – 19 de febrero

La continuación de esta serie se reanuda una década después de su primera parte. Es el apogeo de la Guerra Fría, y las tensiones entre Estados Unidos y la URSS están en su punto máximo. Ronald Reagan es presidente y las mayores ambiciones de la ciencia y la exploración espacial corren el riesgo de ser desperdiciadas a medida que Estados Unidos y los soviéticos se enfrentan cara a cara para controlar los sitios ricos en recursos de la Luna.

La serie de Apple TV+ está protagonizada por Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Cynthy Wu, Coral Peña y Casey W. Johnson.

Billie Eilish: the world’s a little blurry – 26 de febrero

Una de las figuras juveniles del momento, Billie Eilish, mostrará los detalles más íntimos de su vida. El documental presenciará a detalle la evolución musical y el ascenso a la fama de esta joven compositora y cantante.

Del galardonado cineasta RJ Cutler, el documental plasmará la vida adolescente de la joven —de entonces tan solo diecisiete años— navegando por la vida en la carretera, en el escenario y en casa con su familia, mientras escribía, grababa y lanzaba su álbum debut “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”

