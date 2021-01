Audemars Piguet presenta serie para impulsar talentos de la música

Audemars Piguet busca impulsar a los grandes talentos emergentes a través de su serie musical 180. Con el objetivo de dar a conocer la inspiración creativa de diversos músicos, la casa de alta relojería dio vida a un concepto en donde se busca que los artistas creen de forma colaborativa distintas bandas sonoras.

La serie de cinco episodios comenzó a transmitirse desde noviembre de 2020 y continuará hasta marzo del 2021 a través de las redes sociales y el sitio web de la marca. En cada uno de ellos se exploran los territorios desconocidos hacia donde puede llevarnos la música, mientras somos testigos de los desafíos personales y de creación que enfrentaron los talentos incipientes para crear estas piezas musicales.

Foto: Cortesía Audemars Piguet México.

La segunda entrega de Audemars Piguet —llamada “Come around”— ya está disponible para ser visualizada. Allí, ocurre un encuentro entre la cantante y compositora Betta Lemme y el grupo THe LYONZ, quienes combinan sus estilos musicales: hip hop y música electrónica. Ambos dirigidos por Patrick Antoniewicz.

A través de cinco episodios se darán a conocer a talentos ascendentes en una iniciativa desarrollada por Audemars Piguet, que consigue así sumergirse en el proceso creativo y capturar el encuentro lúdico entre dos personalidades disímbolas.

“Acepté hacer este proyecto porque pensé que sería interesante poner a dos totales desconocidos, dos artistas, en una habitación, y ver qué se les ocurría, como un experimento social fascinante, por así decir; y eso es exactamente lo que pasó.” Betta Lemme, cantante y compositora.

Foto: Cortesía Audemars Piguet México.

La activación musical forma parte de la estrecha relación que Audemars Piguet ha buscado mantener con el mundo del arte a través de la colaboración con distintos expertos en la materia. Por ello, se desarrolló este nuevo proyecto para presentar experiencias únicas y personalizadas para todos los amantes de la música.

