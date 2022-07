Black Mirror: lo que debes saber de la próxima temporada

¿Estás listo para descubrir más historias distópicas? Black Mirror regresará a Netflix con una nueva temporada, después de tres años del lanzamiento de su última entrega. Conoce la duración de los episodios y quiénes son los actores que podrían formar parte de esta producción.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Los nuevos episodios

Al igual que en las temporadas pasadas, los nuevos capítulos de Black Mirror abordarán temáticas aisladas, mismas que tendrán una duración de casi una hora. Pero no solo las historias serán independientes, el nivel de producción que tendrá cada una de ellas promete tener un alcance más cinematográfico.

Foto: Netflix

También se ha confirmado que esta entrega contará con más capítulos que su quinta temporada. No obstante, por el momento no se ha revelando cuántos episodios serán, ni cuál será su fecha de estreno.

El reparto

De acuerdo con el medio estadounidense Variety el reparto de la nueva temporada de Black Mirror está conformado por actores como Zazie Beetz (The Joker), Paapa Essiedu (The Lazarus Project), Kate Mara (Los 4 fantásticos), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Clara Rugaard (I Am Mother), Auden Thornton (Beauty Mark) y Anjana Vasan (We Are Lady Parts).

Se cree que este listado de talento formarán parte de las tres primeras historias que abordan estos nuevos capítulos. No obstante, la plataforma de streaming no se ha pronunciado al respecto.

¡No te lo puedes perder!

Resident Evil: Todos los detalles de la serie de Netflix

The Marvels: esto es todo lo que sabemos sobre la nueva película

Los mejores episodios en la historia de Black Mirror

Si quieres revivir los mejores episodios de Black Mirror aquí te dejamos las historias más aclamadas, ya que por el momento solo queda esperar el anuncio oficial del lanzamiento de la sexta temporada, la cual podría llegar a la pantalla chica a mediados o finales de 2023.

‘Toda tu historia’ – temporada 1

En esta historia las personas cuentan con un implante que es capaz de registrar todo lo que experimentan para que posteriormente puedan consultar sus recuerdos como si fuera una película, pero esta ventaja se convierte en una condena. Este es el tercer capítulo de la primera temporada.

Cállate y baila – temporada 3

El primer capítulo narra un futuro distópico en el cual la vida de las personas depende del estatus que obtienen en las redes sociales, es por eso que la protagonista hará todo lo necesario para alcanzar la vida que tanto desea.

Caída en picada – temporada 3

En el tercer episodio de esta entrega un virus se apodera de la laptop de una persona, quien debe elegir entre dos opciones: seguir las órdenes que recibe por mensajes de texto o enfrentar cómo sus secretos más oscuros son expuestos.

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter