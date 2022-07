Blonde: Nuevo tráiler e imágenes sobre Ana de Armas como Marilyn Monroe

Blonde la película que hablará sobre la vida de Marilyn Monroe dio a conocer su segundo tráiler y el póster oficial de la cinta. En ellos se revelan nuevos detalles sobre la producción y se ofrece una aproximación de Ana de Armas en el papel de la actriz, cantante y modelo estadounidense.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

A través de sus redes sociales, Netflix compartió el segundo tráiler de Blonde. En este se puede ver a Ana de Armas como Marilyn Monroe en su camerino, preparándose para salir y presentarse ante una multitud de fanáticos, para luego recordar cómo ha sido su vida como actriz, contando los altibajos que ha tenido que superar para llegar hasta donde se colocó.

Estas breves escenas se muestran los outfits más icónicos de la también cantante, imágenes que quedaron captadas en diferentes fotografías, así como los momentos más emblemáticos de su carrera.

Ana de Armas es Marilyn Monroe en 'Rubia'. 28 de septiembre en Netflix. pic.twitter.com/iC9DV6SBul — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 28, 2022

Además de lo anterior, se reveló el póster oficial de la película, en él se puede ver el rostro de Ana de Armas caracterizado como el símbolo de glamour de la cultura pop, con ojos azules, cabellera dorada y un lipstick de color rojo. En este mismo se puede leer “Todos la deseaban, Nadie la comprendió” y la fecha oficial de su estreno en la plataforma de streaming que será el próximo 23 de septiembre.

¡No te lo pierdas!

3 biopics que retratan la vida de figuras artísticas

Estrenos en Netflix para agosto que no te querrás perder

Una perspectiva sobre el ícono de Hollywood

Este film pretende reimaginar la vida de uno de los íconos más conocidos de Hollywood, desde la infancia de Norma Jeane —popularmente conocida como Marilyn Monroe— hasta su ascenso al estrellato. Además está basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates, publicada en el año 2000.

Foto: Netflix

La cinta fue dirigida por el cineasta Andrew Dominik, quien participó en producciones como Mátalos suavemente (2012) y This Much I Know To Be True (2022). Entre el elenco se encuentran Adren Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher y Evan Williams.

Así luce Ana de Armas en la piel de Marinlyn Monroe

Un día antes de que se diera a conocer este nuevo tráiler, la actriz cubana Ana de Armas compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram, en ellas se le puede ver caracterizada como Marilyn Monroe debido a que se encuentra en el rodaje de la película junto a los actores Adrien Brody y Bobby Cannavale.

En estas fotografías Ana de Armas recrea una de las escenas de la vida cotidiana de Marilyn Monroe, en donde posa junto a su exesposo Arthur MIller, el dramaturgo y guionista estadounidense.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter