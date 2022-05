Desde Cannes: Así se vivió la presentación de ‘Elvis’

Una de las películas que más expectación causaba antes de su presentación en Cannes era sin duda Elvis, la más reciente película del cineasta australiano Bahz Luhrmann –conocido por sus películas Moulin Rouge! (2001) y El Gran Gatsby (2013)– que retrata prácticamente toda la carrera artística de Elvis Presley, interpretado por Austin Butler, desde su descubrimiento por el Coronel Tom Parker (Tom Hanks) hasta sus últimos años de declive y lucha contra las adicciones en Las Vegas a finales de los años 70.

Preliminares de ‘Elvis’ desde Cannes

Después de su presentación en el Gran Teatro Lumiere donde estuvieron presentes Butler, Hanks y Luhrmann, la película generó una gran cantidad de comentarios tanto positivos como negativos. Quienes disfrutaron de la película, alabaron la energía de Luhrmann en la dirección, enfatizando que era su mejor película desde Moulin Rouge! y la comprometida interpretación de Butler como Elvis, que arrojó comparaciones con las hechas por Taron Eggerton como Elton John en Rocketman (2020) o la de Rami Malek como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody (2018).

En la película, Luhrmann no hace una biopic del todo convencional y se permite experimentar con diversos elementos, particularmente con el ensamblaje musical de las populares canciones de Elvis, muchas de las cuales son intervenidas para integrar arreglos de otros cantantes y grupos de música pop tales como Britney Spears o los Backstreet Boys, por mencionar algunos recientes, y generar nuevas versiones de clásicos musicales como Rockhound Jail, Suspicious Minds o Dog Hound. Una decisión que seguramente causará revelo entre muchos de los seguidores más fieles de Elvis, pero que busca modernizar el legado del llamado “Rey”.

Por otro lado, hubo a quienes la película, que tiene una duración de casi tres horas, les pareció excesiva y sin un foco claro en la vida del legendario cantante e incluso quienes pensaron que la interpretación de Tom Hanks se encontraba entre las peores de su carrera. Sea como fuere, había mucha gente buscando desesperadamente boletos para la función de gala que tuvo lugar este 25 de mayo por la tarde y que fue sucedida por una enorme fiesta en las playas de Cannes. View this post on Instagram A post shared by Festival de Cannes (@festivaldecannes)

El montaje de la locación de dicha fiesta tomó alrededor de dos días y acaparó una parte de la playa en Cannes donde una enorme cantidad de personas se dieron cita para al menos tener un vistazo de las celebridades que estuvieron para el estreno de la película. En el espíritu megalómano y excesivo del legendario cantante, la celebración del estreno de su película fue uno de los puntos más comentados entre los asistentes al festival, muchos de los cuales solo pudimos ver desde fuera, pero que hicieron que en las calles de Cannes solamente se escuchara la voz de Elvis.

