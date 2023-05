‘The New Boy’, la nueva película protagonizada por Cate Blanchett

Luego de ser nominada al premio de la Academia por su trabajo en la cinta Tár (2022), Cate Blanchett se prepara para protagonizar The New Boy, una cinta dramática en la que interpretará a una monja.

The New Boy es una producción australiana e independiente dirigida y escrita por Warwick Thornton (Samson & Delilah 2009) que debutará próximamente en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

¿De qué trata la cinta The New Boy?

De acuerdo con la sinópsis oficial, The New Boy narrará la historia de un niño huérfano de nueve años que llega a un monasterio remoto, dirigido por una monja renegada, en donde su presencia perturbará el frágil equilibrio de un mundo en el que tiene lugar la lucha espiritual y el coste de la supervivencia.

La película fue filmada en el sur de Australia y su historia se ambienta en los años 40. La primera imagen que fue revelada deja ver a Cate Blanchett en su papel de monja con un hábito tradicional en colores blanco con negro y un rosario colgando de su cuello. En sus brazos sostiente a un niño inconsciente, a quien sujeta con sus manos vendadas y ensangrentadas.

Reparto

En el reparto de la cinta se encuentran Aswan Reid, Cate Blanchett, Mezi Atwood, Deborah Mailman, Tyrique Brady, Wayne Blair, Kyle Miller, Kailem Miller y Kenneth Radley, tan sólo por mencionar a algunos.

Además de formar parte del elenco, Cate Blanchett se asoció con Dirty Films y Scarltt Pictures para coproducir el largometraje. Por el momento aún no se ha revelado la fecha de estreno de esta producción, así que mantente atento a las novedades.

