Chris Evans está listo para ponerse en taje de Buzz Lightyear

Chris Evans está listo para viajar en el espacio. El actor dará voz al personaje de Toy Story, Buzz Lightyear, en la película que prepara Pixar, la cual mostró su primer avance que nos introduce a los orígenes que inspiraron al juguete.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La cinta de Disney Pixar llegará a las salas de cine el próximo 16 del 2022. La aventura de acción y ciencia ficción presenta lo que no se sabe del personaje, el legendario Guardián Especial que ganaría generaciones de fanáticos.

También puedes leer: Netflix comenzará noviembre eliminando este contenido de su catálogo

Foto: Cortesía Pixar.

Chris Evans, después de una serie de películas exitosas del mundo de superhéroes, se suma a este proyecto para darle su voz a Buzz.

Emocionado, comentó a través de un comunicado lo siguiente:

“La frase ‘un sueño hecho realidad’ se usa mucho, pero nunca había significado tanto en mi vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más ni nada menos que magia. Me pellizco todos los días”.

El primer vistazo de ‘Lightyear’ nos presenta a un personaje un tanto diferente a las primeras animaciones de la película. La trama oficial aún no es revelada pero las primeras imágenes prometen una cinta de mucha aventura.

En tendencia:

Esta es la lista completa de estrenos que llegan a Netflix en noviembre

‘Succession’: la serie del momento tendrá una cuarta temporada

Nostalgia para las pasadas generaciones y una oportunidad para que las próximas descubran a Buzz Lightyear ahora con la voz de Chris Evans. Incluso, los fanáticos han logrado encontrar comparaciones de las imágenes con algunas otras cintas de Evans personificando al Capitán América.

Angus MacLane, director ganador del premio Annie y veterano animador de Pixar, quien codirigió ‘Buscando a Dory’ en 2016, dirige ‘Lightyear’. La producción está a cargo de Galyn Susman.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram