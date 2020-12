El 2020 nos demostró que aún en tiempos complicados, el mejor antídoto para las tragedias es siempre la comedia. Al igual que muchas áreas, el género ha buscado sobrevivir en un panorama que parece incierto, pero Félix de Valdivia y Raúl Campos, visualizan la oportunidad transformar las tragedias para buscar hacer reír.

Programas de televisión, especiales, podcast, shows de stand up, series y más producciones se han desarrollado en los últimos años en México gracias al talento e ingenio de escritores, directores y creadores de contenido de comedia, que como el dúo conformado por Félix de Valdivia y Raúl Campos, siguen el camino a la transformación de un género de comedia.

Su trayectoria comenzó diez años atrás, en un escenario donde la comedia en México era totalmente distinta a la que conocemos ahora. Atraídos por la influencia de la comedia internacional, ambos la tomaron como una forma de vida, ofreciendo su visión más honesta al género.

También puedes leer: ‘El baile de los 41’, una película necesaria: David Pablos

Más de 25 proyectos de comedia en las más importantes plataformas como Netflix, Youtube Originals y Amazon Prime Video, así como su más reciente podcast, Toma 1; una producción original para Spotify, avalan su propuesta. Ambos compartieron en entrevista para Forbes Life sus impresiones sobre la comedia, la situación actual en la que se encuentra nuestro país y el futuro que visualizan.

Foto: Ramón Ruiz.

¿Qué es la comedia para ustedes y qué ha representado en sus vidas?

Raúl Campos: Por lo menos para mi, es el arte de reírnos de nuestras imperfecciones, de nuestras fallas como seres humanos. Lo que ha sucedido en nuestras vidas es una forma también de vida, de ver al mundo, de entenderlo, es una manera de transformar la realidad que te rodea a través de algo tan placentero como puede ser el humor y la risa.

Félix de Valdivia: Es el ejercicio más interesante y satisfactorio de reinterpretación de la realidad, y es el oficio más arriesgado que se me pudo ocurrir mientras te diviertes con la gente, que te hace reír para intentar hacer reír a otras personas.

¿Cuáles fueron sus motivaciones para cambiar radicalmente de carrera y dedicarse a la comedia?

Félix de Valdivia: En mi caso fue la saturación de tragedias como estar hiper expuesto a la oscuridad que vivimos en el país, para encontrar en la comedia esta especie de barita mágica para resignificarla, empaquetarla de cierta manera y utilizar toda esa basura para algo positivo y no morirse en el proceso.

Ahorita en el 2020, creo que más que nunca todos estamos diciendo: ¡Qué bruto, qué año, qué año!, pero desde la perspectiva del comediante es qué año más rico en tragedia porque es material para transformar y hacer reír a las personas. Ese es mi ADN de mi cambio de profesión, lo atractivo que es decir de toda esta tierra vamos a poder hacer algo muy positivo para lo demás.

Foto: Ramón Ruiz.

Raúl Campos: Yo tal vez no tenía otra opción en la vida, no tuve propiamente un cambio de carrera, pero sí el hecho de decir que puedo ofrecerle algo. Crear obra que marque lo que pasa en mi entorno a través de la comedia, es un vehículo para expresarte y para señalar las cosas que te dan miedo, es un vehículo para manifestarse.

¿Cómo ha sido la evolución de la comedia con base a su experiencia y en qué situación se encuentra actualmente en México?

Raúl Campos: La evolución es muy clara, incluso es vertiginosa por lo rápido que han pasado las cosas, pero definitivamente tiene que ver con la diversidad de las voces, la evolución tiene que ver con convertir a la comedia a un género mucho mas autoral y con puntos de vista mucho mas libres y originales.

Allí hay una transformación muy interesante en lo que creamos y consumimos, y tiene que ver evidentemente con un cambio tecnológico, la apertura de las plataformas, pero también tiene que ver con un cambio en la consciencia social individual de las cosas de las que debemos, o no, podemos reírnos, ese cambio esencial de libertad es algo, y creo es la transformación de la comedia de la última década.

¿Dónde consideran ustedes que la línea de la comedia y lo políticamente incorrecto se cruza cuando se dice que el mexicano se ríe de todo?

Félix de Valdivia: Ahorita el tema que preocupa a todos es la cancelación, que te señalen por decir algo políticamente incorrecto o no. A mi no me preocupa honestamente, creo que los comediantes muestran su valor cuando hay tensión de un tema… Ese muchas veces es el mecanismo cómico, decir lo que otros no dicen para crear catarsis en la sociedad. Creo que el fenómeno de la cancelación tiene que ver con la apertura de voces de comediantes que también llegaron como parte de una apertura de voces de la audiencia.

Ahora tienes audiencias que también pueden entrar a la conversación y pueden señalar que algo no les gusto, que algo no es apropiado. Eso es parte del juego, simplemente es una nueva realidad a la que vamos a estar más expuestos, pero es natural, diría que es importante generar ese diálogo a nivel social.

Félix de Valdivia. Foto: Ramón Ruiz.

También puedes leer: Alberto Estrella nos introduce a ‘Conversaciones’, su más reciente cinta

¿Cuáles son los temas que ahora la comedia está explorando o los que le falta explorar?

Creo que justo todas las tensiones que nos dan miedo deben ser los temas que hay que explorar, por ejemplo, palabras y cosas que puedes y no decir: feminismo, patriarcado, polarización de la sociedad, inseguridad, racismo clasismo, todas esas cosas que generan escándalo y trending topic en twitter son las cosas en que nos debemos enfocar. Que eso suceda es una buena señal , quiere decir que la gente tiene un tema no resuelto allí y debemos procesar a través del mecanismo cómico.

¿Todos podemos hacer comedia? Y con base a lo anterior ¿Cuáles son las inquietudes de los nuevos comediantes?

Raúl Campos: Yo creo no solo todos podemos, todos debemos hacer comedia en nuestra vida por que es una manera de entrar en contacto con nosotros y hacer un momento de felicidad. Todos de alguna manera deberíamos de tratar de hacer comedia desde del punto de vista más informal e individual en la carrilla, con los cuates o desde el punto de vista más profesional. La comedia tiene ese privilegio o ventaja, se puede hacer en cualquier momento o cualquier lugar desde un chiste hasta con una rutina de una hora o una película.

Por el otro lado, los comediantes les preocupa mucho el tema de la corrección política y la ansiedad que vive dentro del comediante, tiene que ver con lo que quieren decir, pero con base a la afectación en su carrera, es allí donde se marca el comediante, es el que se atreve y se transforma, hace una rutina auténtica y honesta.

Raúl Campos. Foto: Ramón Ruiz.

El gran reto del comediante es atreverse y decir, no lo incorrecto por serlo, sino decir lo que piensa, ser brutalmente honesto con su material, con su punto de vista, eso es lo que pasa por la cabeza de los comediantes.

¿Cómo visualizan el futuro de la comedia después de meses tan complicados por el Covid?

Félix de Valdivia: El hecho de que este año sea difícil para todo el mundo va generar una oportunidad de hablar de temas que nos van a unir como sociedad, eso lo veo venir en los próximos años. Creo que el gran reto, consecuencia de este año, es la reconstrucción de la escena en comedia en vivo, eso va ser un tema.

Con la pandemia se restringieron la comedia en vivo, por ejemplo, la comedia stand up vive del fenómeno de estar en comunicación con gente que está, pero en el mundo del largometraje también se frenará un montón de series por el tema de Covid.

Los próximos años vamos a tener que reconstruir lo que ya habíamos ganado en la ultima década, va ser muy interesante cómo se reconstruye a nivel estructura y nivel contenido. Creo que van a salir comediantes mucho mas sensibilizados con lo que está pasando. Este encierro nos dio esa oportunidad de introspección, creo que va a ir por ahí la cosa en los próximos años.

Foto: Cortesía Ramón Ruiz.

¿Cómo observan las nuevas plataformas como aporte al mundo de la comedia actual, hablando del caso del streaming, podcast, entre otros?

Raúl Campos: Uno. Es un proceso interesante muy interesante, el cual ha acelerado el consumo y proyección, le ha dado visibilidad a nuevas voces, eso es muy importante, pero creo que solo es una parte del proceso, aquí todo tiene que venir el trabajo de la ficción.

Hay miles de formatos allá fuera donde estas plataformas justo tienen espíritu de innovar. El reto será la innovación en el formato y el contenido, preguntándonos qué otra nueva categoría o forma podemos explorar o transformar para hacerla nuestra.

¿Qué proyectos tienen en puerta próximamente, relacionados con la comedia?

Raúl Campos: Nosotros estamos ahora enfocados en el desarrollo de proyectos de ficción con la inquietud de transformar lo que ya existe… Seguir apostando a nuevas voces y pensar a atrevernos a ver nuevas caras e ir en contra de una lógica de la repetición, para apostar para la lógica de la creación e innovación.

Nosotros en los próximos años definitivamente tendremos que ver con voces que han nacido, cómo propias voces y autores que vemos en la comedia de una cierta manera, y cómo lo plasmamos en distintos formatos y contenidos.

Foto: Cortesía Ramón Ruiz.

Félix de Valdivia: Generar proyectos que le apuesten a la diversidad de voces como Toma 1, aquellos que buscan hacer una memoria histórica de los principales jugadores dentro de esta nueva revolución de comediantes, la apuesta es tener esa entrevista para saber de dónde viene el comediante, pero también generar el efecto de cruzar audiencias.

Le estamos apostando al mundo, a la comedio a largo plazo… por eso proyectos como Toma 1 nos emocionan tanto, estamos agradecidos con Spotify por darnos un original de comedia que sea escuchado y que pueda crear presencia.

Te puede interesar: Pese a críticas, ‘Selena: la serie’ es la serie más vista del momento en Netflix

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí