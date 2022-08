Así fue el crossover entre ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’

Luego de seis temporadas por fin se vio el crossover que tanto se esperaba entre Better Call Saul y Breaking Bad. Descubre cómo fue que las líneas temporales de ambas series se cruzaron en el capítulo 11 del spin-off.

El título del onceavo capítulo ya revelaba un poco de lo que se avecinaba, pues este fue nombrado como “Breaking Bad”, no hubo una pista más clara que esta, pero para que sepas qué ocurrió en él, aquí te contamos todo.

¡Alerta de spoilers!

El esperado encuentro

Antes de hablar sobre los detalles, recordemos que en Better Call Saul existen dos líneas temporales. Una se ubica en el pasado, cuando Saul Goodman todavía trabaja en Alburquerque, y la otra en el presente, cuando el abogado se convierte en Gene Takovic y trabaja en Nebraska.

Es por eso que en el nuevo episodio se vive un flashback para ver qué fue lo que ocurrió cuando los inexpertos en el mundo de las drogas Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) se reunieron con el abogado Goodman, pero visto desde la perspectiva de este ultimo.

Este recuerdo explica que uno de los personajes de Breaking Bad fue capturado por la Agencia Federal Antidrogas (DEA), es por eso que Jess y Walter secuestran a Saul Goodman para que les ayude a liberar al traficante y evitar que este delate a Werner Heisenberg.

El trato con Heisenberg

Aunque Saul se niega a ayudarlos, este hecho le genera interés por los traficantes, es por eso que le pide a Mike Ehrmantraut que investigue a Walter. De esta manera descubre que se trata de un profesor de química que padece cáncer.

Ya en el final del capítulo se puede apreciar el momento en el que Saul llega a la secundaria JP. Wynne, para luego entrar al salón de clases de Walter, en donde le ofrecerá sus servicios a Heisenberg, conectando una vez más a Better Call Saul con Breaking Bad.

Aunque este crossover no fue una sorpresa para muchos, pues desde el inicio se mencionó que Better Call Saul sería la precuela de Breaking Bad. Además, como bien recordarás, en la serie que protagoniza Walter White se incluyó un capítulo nombrado como Better Call Saul en donde se pudo ver por primera vez a Saul Goodman.

Ahora solo queda esperar el fin de esta temporada, pues Better Call Saul está en la recta final, sus dos últimos capítulos serán liberados próximamente.

