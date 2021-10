Daniel Craig: el último 007… por ahora

Daniel Craig se ha metido en el traje del agente del MI6 más famoso del mundo, Bond, James Bond, por última vez. Su adiós a 007 con “No Time to Die” ha coincidido con su estreno en el paseo de la fama de Hollywood, donde recientemente ha descubierto una estrella con su nombre.

Craig tomó el testigo de manos de Pierce Brosnan hace 15 años y, por ahora, no se ha revelado quién heredará su licencia para matar.

Daniel Craig inauguró su estrella en el Paseo de la Fama y despide a Bond

Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

NUNCA DIGAS NUNCA.

En 2015, Craig dijo que no volvería a ser James Bond, al menos, durante un tiempo. “¿Ahora? Antes rompo este vaso y me corto las venas”, dijo a la revista londinense Time Out. “No, no en este momento. Para nada”, aseguró.

Contó que no quería pensar sobre la posibilidad de repetir o no en, al menos, dos años y que si volvía a hacer otra sería solo por dinero. Más tarde contextualizó y matizó sus palabras, hizo referencia al cansancio que acumulaba y a lo exigente del rodaje y, unos años después, su nombre volvió a ligarse al del agente secreto.

Esta quinta entrega, sin embargo, sí parece ser la definitiva para Craig. “Hemos hecho todo lo que posiblemente podemos con esta película. [Craig] ha atado todos los cabos sueltos de la historia. No hay ningún sitio al que pueda ir desde aquí”, dijo a USA Today la productora Barbara Broccoli.

Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

Cuando hace 15 años se hizo público que Craig sería el nuevo Bond, no faltaron comentarios y cuestionamientos sobre la elección. “Sabía que teníamos un guion increíble y sabía que tenía un director genial y un reparto maravilloso. Hacíamos escenas de riesgo que, en ese momento, sabía que eran insuperables”, dijo Craig al respecto en The Tonight Show recientemente. “Y piensas, bueno, eso es todo lo que podemos hacer. Das lo mejor de ti. Y después, si no gusta, está bien, me marcharé y diré ‘lo intenté’”, agregaba.

Pero Craig gustó y, tras “Casino Royale” en 2006, llegaron “Quantum of Solace”, en 2008; “Skyfall”, cuatro años después; “Spectre” en 2015; y finalmente, “No Time to Die”, cuya fecha de estreno original se retrasó por la pandemia de covid-19.

“Me va a llevar 15 años desempaquetar todo, creo”, dijo Craig sobre su andadura como 007 a la CNN, “he tenido tantas experiencias increíbles… Voy a necesitar pensar en ellas. Estoy enormemente agradecido y me siento afortunado por haber tenido una experiencia tan maravillosa”.

Foto: EFE/EPA/WARREN TODA

UN ACTOR MUY PREPARADO.

Craig nació el 2 de marzo de 1968 en Chester, Inglaterra. Su padre trabaja en siderurgia y más tarde fue dueño de un pub; su madre, era profesora de arte.

Cuando se divorciaron, la madre, Craig y sus hermanas se mudaron a Liverpool. “Mi madre nos llevaba a mi hermana y a mí al teatro todo el tiempo. Me enamoré de la idea de actuar porque ella conocía a actores. Y me gustó la idea de, ya sabes, gritar mucho, disfrazarme y todo eso”, dijo a Interview Magazine en 2011.

Unos años después, a los 16, decidió centrarse y trabajar en construir una carrera como actor. Se incorporó a National Youth Theatre y más tarde fue aceptado en la escuela Guidhall School of Music and Drama en Londres. Su primer papel en la gran pantalla fue en “The Power of One”, en 1992.

Foto: EPA/ETTORE FERRARI

Tras varias apariciones en diferentes títulos, en 2000 formó parte del reparto de “I Dreamed of Africa”. Después llegaron “Tomb Raider”, “Road to Perdition”, “Sylvia” e “Infamous”, entre otros, cuyo año de estreno, 2006, coincidió con su primera aparición como Bond.

La franquicia del superagente secreto le confirió un grado de fama mayor y desde entonces ha compaginado este trabajo con otras películas como, “Dream House”, “The Girld with the Dragon Tattoo” o “Kings”.

Tras el adiós de Craig, la incógnita es quién será 007 a partir de ahora. Por el momento, Broccoli y Michael G. Wilson, encargados del reclutamiento, no se han pronunciado y el tema no se abordará hasta el año que viene.

Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

“¡Oh, Dios, no! No estamos pensando en eso en absoluto. Queremos que Daniel tenga su tiempo de celebración. El año que viene empezaremos a pensar en el futuro”, dijo Broccoli a Variety. Los rumores y apuestas, eso sí, siempre están ahí: Idris Elba, Tom Hardy, Rege Jean Page… .

“No creo que tengamos que coger un personaje masculino y hacer que lo interprete una mujer. Así que, sí, lo veo como hombre”, añadió Broccoli sobre la posibilidad de que la próxima James Bond fuera una mujer.

“La respuesta a eso es muy sencilla”, dijo Craig a la revista de Radio Times, “simplemente debería haber mejores papeles para mujeres y actores negros. ¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como Bond, pero para una mujer?”.

Mientras se dilucida quién será el Bond del mañana, los espectadores pueden disfrutar de los Bond de ayer. Aparte de Craig, otros seis actores se pusieron al servicio de su Majestad.

EFE/NEIL HALL

JAMES BOND, HAN SIDO MUCHOS.

El primero fue Sean Connery. El estreno de este Sir, fallecido en octubre de 2020, como Bond se produjo cuando Craig ni siquiera había nacido. “Dr. No” llegó a los cines en 1962. Un año después se presentó “Fron Russia With Love”, al siguiente “Goldfinger”; “Thunderball” se exhibió en cines en 1967 y a esta cinta le siguió “You only Live Twice”, en 1967.

Foto: RM Sotheby’s

Ese año Connery se despidió del agente secreto y en 1969, el actor australiano George Lazenby, le dio el relevo. Sin embargo, el actor escocés regresó en 1971 con “Diamonds Are Forever”.

Roger Moore, el actor inglés fallecido en 2017, fue el siguiente en dar vida a 007. Lo hizo en siete ocasiones: la primera, en 1973, en “Live and Let Die”; la última, en 1985 en “A view to Kill”. Entre ambas protagonizó: “The Man with the Golden Gun”, “The Spy Who Love Me”, “Moonraker”, “For Your Eyes Only” y “Octopussy”.

Timothy Dalton, nacido en Gales en 1946, fue Bond en dos ocasiones: en “The Living Daylights”, de 1987, y “License to Kill”, de 1989. Y, tras esta última, tuvieron que pasar seis años hasta volver a ver a 007 en la pantalla, ya de la mano de Pierce Brosnan.

Foto: RM Sotheby’s

El irlandés, último en preceder a Craig, protagonizó cuatro entregas de la franquicia: “GoldenEye”, en 1995; “Tomorrow Never Dies”, en 1997; “The World Is Not Enough”, en 1999, y “Die Another Day”, en 2002.

Con información de EFE.

