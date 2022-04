Doctor Strange adelanta preestreno en México, colapsa el Internet y revela nuevo tráiler

‘Doctor Strange: in the Multiverse of Madness’ es uno de los proyectos más esperados del año, cuyo preestreno se adelantó en México. Esta película permitirá seguir explorando todas las posibilidades que abre el multiverso de Marvel.

La gran noticia para los fans mexicanos es que el preestreno de la nueva cinta será el 4 de mayo, dos días antes del estreno global que se tiene planeado.

Por esta razón, tanto Cinemex como Cinépolis habilitaron este mismo 6 de abril la preventa de boletos, misma que se puede realizar a través de sus apps móviles o en las taquillas de los cines. Aunque en el primer caso distintos usuarios han reportado que los sitios de ambas cadenas empezaron a fallar por la gran cantidad de boletos que se están demandando.

Este día Marvel también reveló en spot de televisión de 30 segundos para celebrar la ocasión de la venta anticipada para la nueva entrega de Doctor Strange. De igual forma se lanzaron cuatro pósters inéditos.

El video incluye imágenes adicionales de la secuela y puede ser bastante confuso si no estás al tanto de las numerosas filtraciones sobre la historia. Lo que ha sorprendido a los seguidores de la cinta es que ahí se revela la participación de dos personajes que aún no se habían confirmado.

Cabe recordar que Doctor Strange no finalizó su tarea después de haber ayudado a Spider-Man para que todos se olvidarán de Peter Parker. El hechizo generó una ruptura en las barreras del multiverso que causó distintas consecuencias, las cuales aún están por descubrirse en esta nueva película del héroe interpretado por Benedict Cumberbatch.

Será el próximo 4 de mayo cuando los seguidores de Doctor Strange y las distintas cintas de Marvel pueda descubrir nuevas pistas de hacia adonde se encamina esta historia. Por lo pronto ya es posible adquirir las entradas, aunque con un poco de dificultad debido a la enorme demanda de boletos.

