¿Qué hacer el fin de semana en CDMX?: Ya abrió Doctor Strange, la experiencia

La celebración del Día del Niño, el 30 de abril, es ideal para disfrutar con los más pequeños en la Ciudad de México (CDMX), a través de actividades que despierten su imaginación y les permitan acercarse a la literatura este fin de semana.

Pero si no tienes hijos, ni sobrinos o, simplemente, prefieres realizar experiencias más pensadas para adultos, la capital del país contará con una nutrida oferta de conciertos y exposiciones de arte en sus distintos recintos; sobresale, el regreso de una exitosa banda de rock latinoamericano.

Como sea que desees disfrutar este fin de semana en CDMX, aquí te dejamos algunas recomendaciones para ello.

1) Doctor Strange, la experiencia

(Experiencia inmersiva) View this post on Instagram A post shared by Doctor Strange (@doctorstrangeofficial)

Ante el próximo estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ del 28 de abril al 8 de mayo se lleva a cabo la experiencia en Plaza Satélite, Estado de México. Esta es organizada por Motorola México y Marvel en donde se pueden realizar distintas actividades como: un scape room, la dimensión del espejo, Sanctum Sanctorum, así como una habitación enfocada en Scarlet Witch.

2) No Te Va Gustar

(Concierto de música) View this post on Instagram A post shared by NTVG (@notevagustaroficial)

El Pepsi Center WTC verá sobre el escenario a una de las bandas más importantes del rock latinoamericano. Será este 30 de abril cuando la agrupación interprete las canciones de ‘Luz’ su décimo álbum de estudio, en el cual experimentan con nuevos sonidos, sin perder su inconfundible sello.



3) Feria de Arte Material Vol. 8

(Evento de arte) View this post on Instagram A post shared by Material (@mmmmmaterial)

60 galerías provenientes de 22 países se dan cita en este evento de arte contemporáneo mexicano e internacional. Se lleva a cabo en una antigua fábrica de textiles en la colonia Santa María la Ribera, Ciudad de México. Se inauguró el pasado 28 de abril y habrá distintas actividades hasta el 1 de mayo.

4) 100 m2 o El inconveniente

(Obra de teatro) View this post on Instagram A post shared by Ana Karina Guevara (@anakarinage)

Protagonizada por Jacqueline Andere, Ana Karina Guevara y Mauricio Galaz la puesta en escena se presenta en el Teatro Libanés este 30 de abril y 1 de mayo. En esta comedia el departamento que el agente inmobiliario le ofrece a Sara es casi perfecto, solo tiene un inconveniente, Lola, la dueña, deberá vivir en él hasta el día de su muerte.

5) ¿Quieres que te lo lea otra vez?

(Evento cultural)

La celebración de este Día del Niño será perfecta para disfrutar en familia y acudir a este evento en la Sala Manuel M Ponce, del Palacio de Bellas Artes. Ahí la actriz Sophie Alexander-Katz hará una lectura en voz alta de los fragmentos: ‘De la vida de las ranas’, cuento escrito por María Baranda. También habrá una interprete de Lengua de Señas Mexicana.

Con estas propuestas no hay pretexto para quedarse en casa y salir al encuentro de lo que ofrece CDMX para disfrutarla, este fin de semana, en toda su plenitud.

