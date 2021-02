Los documentales que brillaron en Sundance 2021

Ahora es momento de destacar algunos de los documentales y ficciones que mayor interés han despertado entre los asistentes virtuales al festival Sundance 2021. Recordemos que los espectadores tendrán oportunidad de ver y comentar durante los siguientes meses.

También te puede interesar: ‘Al Filo de la Navaja’, reflexión urgente en torno al mundo contemporáneo

Users – El documental mexicano

Este año dentro de la programación se presentó Users, el nuevo trabajo de la cineasta mexicana Natalia Almada, un documental que se busca hacer una profunda reflexión sobre la forma en la que las máquinas han tomado muchas de las funciones de cuidado humano, específicamente en la maternidad a partir de la experiencia de la propia cineasta.

Foto: Cortesía Festival Sundance 2021.

Mezclando imágenes de máquinas y procesos tecnológicos que han modificado la vida en el planeta con aquellas de su hijo interactuando con dispositivos digitales, Users es un documental que pretende cuestionar el frágil límite que tenemos con la tecnología.

También te puede interesar: Mexicanos que han figurado en las presentaciones de Sundance 2021

Searching

En una línea similar, el documentalista Pacho Vélez hace en Searching un curioso y entretenido análisis de cómo se usan actualmente las aplicaciones de citas, específicamente en Nueva York y durante la pandemia, así como la manera en la que tomamos un acercamiento muy similar al que usamos cuando vamos a adquirir un producto, evidenciando una serie de prejuicios y problemas que vienen implícitas con el uso de estas apps, independientemente de la edad, preferencia sexual, raza o condición socioeconómica.

Foto: Cortesía Festival Sundance 2021.

También te puede interesar: Sundance 2021: Producciones que destacaron en su inauguración

At the ready

Por otro lado, la documentalista Maisie Crow en At the ready hace una extensiva investigación en una escuela en el Paso Texas donde jóvenes estadunidenses de ascendencia latina se entrenan arduamente para integrarse a las fuerzas de la Patrulla Fronteriza, justo en el período en el que Donald Trump militariza la frontera y exige la construcción del muro mientras endurece su discurso contra los mexicanos.

Foto: Cortesía Sundance 2021.

El documental presenta las contradicciones a las que se enfrentan los jóvenes y sus familias que replican, casi palabra por palabra, el discurso de “malos mexicanos” que usan las autoridades fronterizas para justificar abusos y flagrantes violaciones de derechos humanos, particularmente en el período de Trump y su política de separar niños migrantes de sus padres o guardianes.

Cuando los jóvenes alumnos se enfrentan a dichas imágenes surge un cuestionamiento de su labor y la forma en la que habrán de desempeñarse éticamente en su papel.

A Glitch in the Matrix

Finalmente, el documentalista Rodney Ascher que ya había presentado con gran éxito Room 237 (2013) sobre todas las teorías de conspiración alrededor de la película El resplandor (1980), estrenó su más reciente trabajo A Glitch in the Matrix en la que explora la llamada “teoría de la simulación” que sostiene que lo que llamamos “realidad” no es más que una realidad virtual no muy distinta de la de un videojuego.

Foto: Cortesía Sundance 2021.

Presentando entrevistas con especialistas, análisis de obras de autores como Phillip K. Dick y películas como Matrix (1999), Ascher desarrolla los puntos clave para acercarnos a creer un poco más que todo lo que vivimos no es más que una sofisticada simulación. Una pregunta provocadora que en tiempos como estos, desearíamos que tuviera algo de cierto.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí