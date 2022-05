Drake Bell: Datos curiosos que quizá desconocías

Drake Bell se ha posicionado en el mundo de la fama por su destacada participación en diferentes proyectos, sin embargo, durante los últimos años ha causado gran revuelvo en tierras mexicanas debido a su estancia en el país y al amor que demuestra por México. Te invitamos a descubrir algunos datos curiosos que quizá desconocías sobre el actor.

5 datos curiosos de Drake Bell

1. Su verdadero nombre

El nombre completo del cantante es Jared Drake Bell Dodson, nació el 27 de junio de 1986 en Orange California. Tras su llegada y permanencia en México, cambió su nombre en redes sociales por “Drake Campana” para reafirmar con este gesto su gusto por dicho país. View this post on Instagram A post shared by Drake Campana (@drakebell)

2. Una larga carrera

Drake Bell ha acumulado más de 30 títulos en su carrera artística como actor, cantante, compositor y músico, las más sobresalientes han sido: la serie de televisión ‘Drake & Josh‘, la película ‘A Fairly Odd Movie: Grow Up, Timmy Turner!’ y su álbum ‘It’s Only Time’ con el que vendió más de 23 mil copias.

3. Su familia

Otro de los datos curiosos que quizá desconocías sobre el actor es que está casado desde 2019 con Janet Von Schemling, una actriz y modelo de 27 años de ascendencia paraguaya, quien actualmente es productora de Decibel Media Group, una agencia de marketing que maneja distintas marcas y artistas entre los que se incluye a Drake Bell. En 2021 la feliz pareja anunció que había un tercer integrante en la familia. View this post on Instagram A post shared by Drake Campana (@drakebell)

4. La inspiración de su música

Drake Bell reveló que su música está inspirada en artistas como The Beatles, Elvis Presley y Buddy Holly, además ha admitido que dichos artistas han tenido una gran influencia sobre sus composiciones.

5. Su visita a México

El actor ha visitado México en repetidas ocasiones, en 2016 participó como headliner en la primera edición del festival Catrina y compartió el escenario con artistas como Los Caligaris, Mon Laferte y León Larregui, solo por mencionar algunos. Y uno de los últimos datos curiosos es que en 2022 protagonizará una comedia romántica que será producida por Agavia Studios y filmada en México.

