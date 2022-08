Además de Harry Potter: 5 películas de Emma Watson que valen la pena

Emma Watson es una actriz británica muy reconocida por su papel de Hermione, en las cintas de Harry Potter, sin embargo, a lo largo de su carrera, ha participado en otras producciones cinematográficas que vale la pena conocer. Descubre de cuáles se trata.

Ballet Shoes

Esta película se ambienta en 1930 en un orfanato de Londres, en donde tres amigas; Pauline (Emma Watson), Petrova (Yasmine Paige) y Posy Fossil (Lucy Boynton) se convierten en hermanas, luego de que son adoptadas por el profesor Gum, un excéntrico paleontólogo.

Aunque el futuro de las chicas parece ser prometedor, la situación se complica cuando Gum desaparece repentinamente, dejando a las jóvenes sin dinero para vivir. Esta cinta de 2007 está basada en la novela homónima de Noel Streatfeild y fue dirigida por Sandra Goldbacher.

Las ventajas de ser invisible

Charlie (Logan Lerman) es un estudiante introvertido que llega a un nuevo colegio, en donde ve cómo la vida transcurre desde su trinchera. Hasta que se vuelve amigo de dos estudiantes muy populares, Sam (Emma Watson) y Patrick (Ezra Miller) quienes le darán otro sentido a la adolescencia, a través de diferentes aventuras.

A lado de sus nuevos amigos, Charlie comprenderá lo que significa convertirse en un adulto, pero también descubrirá música nueva, comenzará a salir de fiesta e incluso tendrá la oportunidad de enamorarse. La película se estrenó en 2012, fue dirigida por Stephen Chbosky e hizo acreedora a Emma Watson de un Premio People’s Choice como Mejor Actriz de Drama.

Colonia

Daniel (Daniel Brühl) y Lena (Emma Watson) son una pareja joven que se encuentra de visita en Chile, pero, por diferentes cuestiones, se ven involucrados en el golpe de Estado que experimentó este país en 1973. Así que Daniel es secuestrado inesperadamente y Lena decide buscarlo en los rincones más incógnitos, hasta que llega a la Colonia Dignidad.

Cuando Lena descubre el paradero de Daniel, descifra que su novio está atrapado en un centro de detención y tortura, así que hará todo lo posible por rescatarlo. El thriller de suspenso se estrenó en 2016 y fue dirigido por Florian Gallenberger.

La bella y la bestia

La bella y la bestia es una adaptación live-action del cuento clásico que narra la historia de Bella (Emma Watson), una joven soñadora que vive con su padre inventor y por quien se sacrifica, cuando se entera que éste ha sido tomado como prisionero en un castillo, resguardado por una bestia. Durante su estancia, la joven descubre una serie de peculiaridades que le permiten experimentar una estancia más cómoda.

Esta cinta contó con la dirección de Bill Condon y le brindó a Emma dos premios: un Teen Choice Award como Mejor Actriz de Fantasía y un MTV Movie & TV Award for Best Performance in a Movie.

Mujercitas

Esta historia nos muestra a Amy (Florence Pugh), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) y Meg (Emma Watson), cuatro hermanas que están decididas a experimentar la vida bajo sus propias leyes, luego de que se van a Massachusetts con su madre, después de la Guerra Civil.

En ese lugar, las jóvenes no solo descubrirán el amor, también la importancia que representan los lazos familiares. Se trata de una adaptación del clásico de Louisa May Alcott que fue dirigido por Greta Gerwig.

