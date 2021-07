Premios Emmy 2021: Actriz de ‘Pose’ hace historia en las nominaciones

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Los Emmy 20021 han dado a conocer a su reconocida lista de nominados. En esta ocasión la actriz Mj Rodriguez, protagonista de la serie ‘Pose’, hizo historia entre los nominados al ser la primera mujer trans en conformar la categoría a Mejor Actriz.

Los premios que reconocen a lo mejor de la televisión de Estados Unidos son sin duda unos de los más importantes de la industria. En esta ocasión las nominaciones estarán más reñidas que nunca.

Una de las categorías más esperadas es sin duda la de Mejor Actriz, donde este año el hecho sin precedentes se ha dado a conocer. La actriz protagonista de ‘Pose’, serie producida por Rhyan Murphy, competirá por el premio, en una categoría donde las nominadas de este año brillan por sus actuaciones.

Mj Rodriguez comparte la categoría con actrices como Emma Corin y Olivia Colman por su participación en ‘The Crown’ de Netflix; Elisabeth Moss por ‘The Gabdmaid’s Tale’; Uzo Aduba por ‘In treatment’ y Jurnee Smollett por ‘Lovecraft country’.

Anteriormente Laverne Cox, había sido nominada por su trabajo en ‘Orange is the new black’ pero en la categoría de Actriz Invitada, anticipando el momento en la historia de los premios Emmy para las actrices trans.

Mj Rodriguez ha destacado en tres temporadas de ‘Pose’ en su papel de Blanca, la madre responsable de la Casa Evangelista, de la serie que se transmite en su última temporada por FX. La serie aborda el escenario de los finales de los ochenta e inicios de los noventa desde Nueva York, una época dura para el colectivo LGBTQ en medio de la crisis del Sida.

Este año la variedad de producciones provenientes de los distintos servidores de streaming fueron también los protagonistas de las nominaciones más importantes.

Será hasta el próximo 19 de septiembre de este año cuando se conozcan a los ganadores de la ceremonia de los Emmy en un evento conducido por segunda ocasión por Stephen Colbert.

Algunos de los nominados en otras importantes categorías son:

Mejor Actor Dramático

Sterling K. Brown – This Is Us

Jonathan Majors – Lovecraft Country

Josh O’Connors – The Crown

Regé-Jean Page – Bridgerton

Billy Porter – Pose

Matthew Rhys – Perry Mason

Mejor Serie Drama

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor Serie de Comedia

Blackish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Mejor Actriz de Comedia

Aidy Bryant – Shrill

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Allison Janney – Mom

Tracee Ellis Ross – Blackish

Jean Smart – Hacks

Mejor Actor de Comedia

Anthony Anderson – Blackish

Michael Douglas – The Kominsky Method

William H. Macy – Shameless

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Kenn Thompson – Kenan

Mejor Serie Limitada o Antología

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen’s Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor Película para la Televisión

Dolly Parton’s Christmas On The Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie’s Love

Uncle Frank

Mejor Actor en Serie Limitada, Antología o Película para TV

Thomas Brodie-Sangster – The Queen’s Gambit

Daveed Diggs – Hamilton

Paapa Essiedu – I May Destroy You

Jonathan Groff – Hamilton

Evan Peters – Mare Of Easttown

Anthony Ramos – Hamilton

Mejor Actriz en Serie Limitada, Antología o Película para TV

Michael Coel – I May Destroy You

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Anya Taylor Joy – The Queen’s Gambit

Kate Winslet – Mare of Easttown

