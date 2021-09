¿Dónde ver las mejores series premiadas en los Emmy 2021?

Las mejores series del año han sido reconocidas en los Emmy 2021. La calidad de las historias, interpretaciones y la producción detrás de ellas lograron convencer a los críticos de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión para obtener las categorías más reconocidas del evento.

Este año un común denominador triunfó. La mayoría de las mejores series de la noche pertenecen a algún servidor de streaming, lo que nos brinda la oportunidad de verlas en cualquier momento o, por qué no, volverlas a ver cuantas veces queramos.

Para que no te quedes fuera de la conversación sobre las mejores series de los Emmy 2021, te compartimos a continuación dónde puedes ver estas producciones que destacaron en una de las premiaciones más importantes para el mundo de la televisión.

Netflix

Foto: Cortesía Netflix.

Siendo la compañía de streaming que arrasó en los Emmy 2021, en Netflix podrás encontrar un sin fin de producciones que se llevaron grandes categorías tanto para las series como para las estrellas de sus producciones originales, entre ellas Gillian Anderson en el papel de Margaret Tatcher en “The Crown”.

Entre las mejores series que puedes disfrutar en la plataforma están; “Gambito de dama” (Mejor serie limitada) y “The Crown” (Mejor serie dramática), mientras que el galardonado por varios años, “Rupaul’s Drag Grace” (Mejor reality de competición), también forma parte del catálogo.

11 Emmys, entre ellos Mejor serie limitada fueron solo para ‘Gambito de dama’. Foto: Cortesía Netflix.

HBO y HBO Max

Un semillero de las mejores series del mundo del streaming no pudo quedar fuera. Este año la lista fue larga, producciones como “Mare of Easttown” (Mejor actriz de serie limitad, Kate Winslet), “Last week tonight with John Oliver” (Mejor talk show), “I may destroy you” (Mejor guión de serie limitada).

Además, las producciones originales de HBO Max “Hacks” (Mejor actriz y mejor dirección en serie de comedia) y “The flight attendant” (Mejor tema musical) están disponibles en el servidor de streaming. No te las pierdas.

La calidad actoral destacó para ‘Mare of Easttown’. Foto: Cortesía HBO.

Apple TV+

La compañía de streaming se robó la atención de la noche con una producción que ha enamorado a quienes la han visto: ‘Ted Lasso’. La serie ganó como la Mejor Serie de Comedia, además de sumar otros Emmy por las actuaciones de parte de su reparto como el protagonista Brett Goldstein.

Foto: Cortesía.

Estas son solo unas de las opciones que podrás disfrutar desde las plataformas de streaming. Todas y cada una de ellas valen totalmente la pena al colocarse como las mejores series del año en los Emmy ¡Disfrútalas!

