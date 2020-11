Alberto Estrella nos introduce a ‘Conversaciones’, su más reciente cinta

El actor mexicano Alberto Estrella está de vuelta en el cine mexicano con su participación en la cinta ‘Conversaciones’. La cinta del director Eduardo M. Clorio forma parte de los más recientes estrenos del cine nacional trayéndonos una historia donde sus personajes, y la relación entre ellos, confrontarán al espectador.

‘Conversaciones’ es una cinta poco convencional a lo que regularmente podemos ver en la cartelera. Su trama está trazada por 10 conversaciones, quienes a través de sus personajes, abordan la historia de una familia y las complicadas relaciones de pareja de dos hermanos. Cada uno de los personajes que intervienen en la cinta desenterrarán elementos que se irán uniendo conforme avanza la cinta.

El actor Alberto Estrella interpreta a ‘El Chimpa’, un hombre consumido por su inseguridad y los fantasmas que arrastra del pasado, violento y sin conocer cómo relacionarse con su entorno. Para conocer más del detrás de este complejo personaje conversamos con el actor, quien compartió detalles de su interpretación.

Estrella compartió que después de leer el guión de ‘Conversaciones’ tardó unos días en poder procesar la historia y responderle al director debido a que la cinta le pareció con un alto riesgo de confrontación.

El actor forma parte de las diez historias que se entrelazan en la trama de la cinta. Foto: Cortesía

‘’A mi me dolió mucho la película. No podía yo dar un juicio por que necesitaba analizar que me había ocurrido, qué había pasado y por qué para mí había sido tan violento enfrentarme a conversaciones de esta naturaleza’’, destacó.

Aunque no había alguna relación directa con la historia, para Alberto Estrella la historia le movió muchas cosas. Supo identificar de inmediato los comportamientos de los involucrados en la trama cuando los anti valores se convierten en envidia, venganza, odio, frustración, angustia, desesperación y desconfianza al no ver la salida, elementos que aún en nuestros días son necesarios darse a conocer.

Pese a que la trama puede ser polémica y controversial, para Estrella la película ‘Conversaciones’ llega en el mejor momento a las pantallas de cine ya que invita al público a la reflexión con estas conversaciones que las escuchamos actualmente con más frecuencia.

Alberto Estrella quedó impresionado con su personaje ‘El Chimpa’. Foto: Cortesía.

‘’Se van a encontrar en un mundo en el cual van a vivir una especie de pesadilla, de esas que sabemos que vamos a despertar por fortuna. Yo invitaría a la gente diciéndoles que van a ver buenas actuaciones en un cine no convencional y que van a sentir cosas importantes teniendo en cuenta que estos personajes están más cercanos a nosotros a lo que creemos’’.

El actor destaca que su papel ha sido uno de los que más le ha tomado comprometerse en su carrera artística más de treinta años. ‘El Chimpa’ lo define como un personaje que su apodo tiene relación directa con el chimpancé, el cual tiene un comportamiento muy animalesco, no solo en la parte física, también como persona con valores muy primarios gracias al entorno en el que de desarrolló.

‘’Mi personaje no ha tenido la oportunidad de tener una educación sentimental, no sabe cómo relacionarse con el mundo y él cree que esta haciendo bien, donde su manera de amar es muy agresiva. Inconscientemente ha estado envidiando otro nivel socioeconómico, otra posición intelectual, un modo de vida que para el es lejano; lo anhela y al mismo tiempo lo detesta, allí radica el conflicto que es muy complejo’’, destaca.

La participación del actor con su personaje es solo un fragmento de la trama. ‘Conversaciones’ nos presenta por separado las historias que poco a poco se unen para tener relación entre todas ellas. Una cinta creada en conjunto con varios escritores donde el director también participó en la creación del guión.

Que mejor manera de denominar el proyecto para el actor que con la palabra ‘’arriesgado’’. Estrella agradece la participación en la cinta, ya que de otra manera hubiera significado una deuda con él mismo, según comenta.

Satisfecho por el trabajo, reconoce que su mayor pago al realizar ‘Conversaciones’ radica en el sentido creativo con su participación hecha con honestidad e intensidad, pensando no solo en la retribución económica sino en el placer que llega con la participación en un proyecto que está aportando algo en esta sociedad.

‘Conversaciones’ llegó a las salas de cine de Cinemex el pasado 26 de noviembre, donde además de Alberto Estrella, el reparto incluye a actores como Marco Treviño, Tato Alexander, Pía Watson, Gimena Gómez, Israel Amescua, Norma Mora, entre otros.

