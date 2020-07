El terror se apodera del reciente adelanto de ‘The new mutants’

‘The new mutants’ está de regreso con un nuevo y terrorífico adelanto. La cinta, que por diversos motivos ha demorado en repetidas ocasiones su estreno en cines, anunció con un nuevo avance que estará presente con un panel virtual en la próxima Comic Con at Home, mientras espera su llegada a los cines para finales de agosto.

Cuando por fin veníamos venir el anhelado estreno en cines, la pandemia logró retrasarlo aún más hasta el próximo 28 de agosto, fecha que se mantiene vigente mientras conocemos más detalles de esta producción.

Seguramente, ‘The new mutants’ en su próxima participación en el Comic Con at Home, programada para el 23 de julio, se conocerán más detalles de ‘The new mutants’. En el panel estará presente el director Josh Boone, junto al reconocido elenco que forma parte de este equipo de superhéroes.

El nuevo tráiler nos muestra más escenas aterradoras. El equipo de mutantes, después de ser internados en una clínica para ser monitoreados, deberán sortear una amenaza que desencadenará eventos sobrenaturales, y así pondrán a prueba la amistad y romance, que ha surgido entre ellos.

El reparto de ‘The new mutants’ está integrado por reconocidos actores juveniles como Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Henry Zaga, Charlie Heaton, Blu Hunt y Alice Braga, quienes han esperado largos años para que ‘The new mutants’ se estrene, ahora que pertenece a Disney.

