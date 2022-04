Estrenos de streaming y cine para la Semana Santa: HBO Max adelanta ‘Batman’

La Semana Santa ya comenzó. Con ello surge la oportunidad de tener algunos días libres para no levantarse del sofá y ver todos los estrenos de streaming que tienen preparados las distintas plataformas como Netflix, HBO Max o Disney+.

Aunque sea al final de estos días santos, HBO Max adelantó el estreno de ‘The Batman’. Quienes no pudieron verla durante su exhibición en salas de cine tendrán una nueva oportunidad.

Aquellos que a pesar de no salir de vacaciones esta Semana Santa desean aprovechar los días de asueto para, al menos, ir al cine: las distintas cadenas tienen programado el estreno de una de las películas más esperadas de la temporada. También hay emocionantes opciones en el género del terror.

Series y películas que se estrenan en Semana Santa

Netflix

Anatomía de un escándalo (serie) – 15 de abril

Ambientada en Londres, este triller psicológico y apasionante drama judicial se infiltra en la élite británica, a través del escándalo personal y político que vive Sophie, cuando un tema escabroso que implica a su poderoso esposo sale a la luz.

Entre reja y reja (serie) – 12 de abril

(serie) – 12 de abril Nuestros grandiosos parques nacionales (documental) – 13 de abril

(documental) – 13 de abril Los herederos de la tierra (serie) – 15 de abril

(serie) – 15 de abril DC’s Legends of Tomorrow (serie) – 15 de abril

(serie) – 15 de abril Elige o muere (película) – 15 de abril

HBO Max

Batman (película) – 18 de abril

Luego de su estreno en cines, la cinta protagonizada por Robert Pattinson llega al streaming. En esta aventura, el caballero de la noche se encuentra en su segundo año como vigilante y defensor de la justicia en una lucha contra el crimen organizado.

Riverdale. Temporada 4 (serie) – 15 de abril

Prime Video

Cómo sobrevivir soltero. Segunda temporada. (serie) ­– 15 de abril

En la segunda entrega de esta comedia mexicana, Sebastian rinde homenaje a Julieta, su novia fallecida, tratando de producir la película que escribió cuando estuvo con ella. Aún herido por su reciente pérdida, él decide que no puede comenzar una nueva relación.

Outer Range (serie) ­– 15 de abril

(serie) ­– 15 de abril Agentes 355 (película) – 15 de abril

(película) – 15 de abril All The Old Knives (serie) – 15 de abril

(serie) – 15 de abril La jauría. Temporada 2 (serie) ­­– 14 de abril

Disney+

Las Kardashian (serie) – 13 de abril

Un nuevo reality televisivo seguirá la vida del polémico clan Kardashian – Jenner y sus integrantes. Con ello volverán a encender la pantalla chica, luego que en junio de 2021 concluyera ‘Keeping up with the Kardashian’, después de 20 temporadas que las encumbró al star system.

Policías de Nueva York (serie) – 13 de abril

(serie) – 13 de abril Bendita paciencia (serie) – 13 de abril

(serie) – 13 de abril Ice Age: Las aventuras de Scrat (película) – 13 de abril

(película) – 13 de abril Remote Survival (documental) – 13 de abril

(documental) – 13 de abril Noah (película) – 15 de abril

(película) – 15 de abril Eternamente amigas (película) – 15 de abril

(película) – 15 de abril Máxima ansiedad (película) – 15 de abril

Cine

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore (película) – 14 de abril

En la nueva cinta de Warner un intrépido equipo de magos, brujas, así como un valiente panadero muggle se embarcan en una peligrosa misión para detener al poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald, quien intenta tomar el control del mundo mágico.

El Hombre del Norte (película) – 14 de abril

(película) – 14 de abril El Demonio en el Espejo (película) – 14 de abril

Con todos estos estrenos sentirás que te faltó tiempo, durante la Semana Santa, para disfrutar todas las series y películas que querías ver.

