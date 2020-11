‘The Crown’ y ‘Gambito de dama’, las series de Netflix, no solo han conquistado a los suscriptores por su trama, sino por su detallado diseño de vestuario. Ante eso, Netflix y el Museo de Brooklyn se unieron para darle vida a la exposición virtual ‘The Queen and The Crown’.

La exposición virtual trae todos los detalles del vestuario que siempre quisiste saber de las dos series que han conquistado a los suscriptores. Los espectadores podrán conocer los trajes más icónicos utilizados por las protagonistas de las series, así como los detalles detrás de la elección de cada uno de ellos.

El vestuario de estas producciones ha destacado por el trabajo detrás de él. Foto: Cortesía

El vestuario se muestra en visualizaciones interactivas de 360 grados que ofrecen toda la información detallada y la relación con el papel de la moda de las protagonistas.

Las mentes detrás del diseño de vestuario de ‘The Crown’ y ‘Gambito de dama’, Gabriele Binder y Amy Roberts, se hacen presentes en la exposición para mostrar el detalle de cada pieza, y el valor que está aportó a la representación de las distintas épocas.

Foto: Cortesía.

Además de las piezas ‘The Queen and The Crown’, se muestra un panel de discusión virtual con Blinder, Roberts y Yokobosky, quienes compartirán las ideas sobre las creaciones de vestuario para los dos exitosos programas de Netflix, moderado por la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar, Ruth E. Carter.

The Queen and The Crown es una creación de Netflix en colaboración con el Museo de Brooklyn, y está comisariada por Matthew Yokobosky, curador principal de moda y cultura material del Museo de Brooklyn.

La exposición virtual estará disponible hasta el próximo 13 de diciembre desde el link thequeenandthecrown.com

