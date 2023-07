‘Ferrari’, la historia detrás de la mítica firma de autos

Estas son las películas que competirán en el Festival de Venecia 2023

La biopic de Ferrari se concentrará en la historia que hay detrás de la mítica marca italina de autos que revolucionó la alta pontencia en el mundo deportivo.

¿Qué veremos en Ferarri?

El metraje se sitúa en el verano de 1957 cuando Enzo Ferrari, el expiloto de la Fórmula 1, enfrenta una crisis debido a que la empresa que mantiene junto a su esposa Laura está cerca de la bancarrota y su matrimonio se tambalea después de la muerte de su hijo.

En un momento lleno de desafíos, Ferrari deberá tomar decisiones arriesgadas y apostarlo todo en la Mille Miglia, una carrera que lo llevará a recorrer mil millas a lo largo de toda Italia.

Foto: Cortesía de Diamond Films

Elenco

La cinta será protagonizada por Adam Driver quien dará vida a Enzo Ferrari; Penélope Cruz como Laura y Shailene Woodley como Lina Lardi, la amante del expiloto. A ellos se suman Patrick Dempsey como Piero Taruffi, Jack O’Connell como Peter Collins, Sarah Gadon como Linda Christian, Gabriel Leone como Alfonso de Portago, además de Giuseppe Bonifati como Giacomo Cuoghi.

La historia estará basada en el libro de Brock Yates: Enzo Ferrari. The Man and the Machine, una obra que indiga la obsesión de Enzo por la velocidad. El largometraje fue dirigido por Michael Mann quien estuvo a cargo de Hunter, 1986 y Colateral, 2004.

Foto: Cortesía de Diamond Films

Fecha de estreno

La cinta llegará a las diferentes salas de cine el próximo 25 de diciembre, sin embargo, tendrá su debut el 31 de agosto, en el marco de la 80 edición del Festival Internacional de Cine en Venecia, en donde competirá contra títulos como Priscilla de Sofia Coppola, Maestro de Bradley Cooper, Memory de Michel Franco y Poor things de Yorgos Lanthimos, tan solo por mencionar algunos.

