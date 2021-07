Películas mexicanas que competirán por el León de Oro en Venecia

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

El talento mexicano invadirá nuevamente el Festival Internacional de Cine de Venecia. En su edición 2021, dos cintas mexicanas competirán por el León de Oro, el máximo reconocimiento del festival, con dos potentes historias dirigidas por dos reconocidos directores.

La Selección Oficial de la 78 edición del festival fue anunciada con gratas sorpresas. El evento que se llevará del 1 al 11 de septiembre de este año tendrá en su máxima competencia a 21 películas de diferentes latitudes del mundo.

Reconocidos directores ente los que destacan Pablo Larraín con ‘Spencer’; Pedro Almodóvar con ‘Madres Paralelas’; Jane Campion ‘The power of the dog’; Lorenzo Vigas con ‘La Caja’ y el mexicano Michel Franco con ‘Sundown’.

En esta ocasión dos cintas de sello mexicano buscarán imponerse en la competencia del Festival Internacional de Cine de Venecia. De igual forma, otras figuras como Joaquín del Paso también se encuentran listas para crear conversación desde la Sección Horizontes del festival.

La edición 78 del Festival de Venecia tendrá una particular presencia mexicana. Las cintas ‘Sundown’ del director Michel Franco, así como la del director venezolano Lorenzo Vigas, ‘La Caja’, quieren traer el León de Oro a casa.

Hace solo un año el director Michel Franco daba de que hablar en una ceremonia histórica del festival en medio de la pandemia del Covid- 19 con su cinta ‘Nuevo Orden’. Polémica en México, pero reconocida en el festival, logró obtener el Leoncino de Oro y el Premio del Jurado. Este año el director regresa por segundo año consecutivo a la competencia con ‘Sundown’.

Foto: EFE.

La nueva cinta, grabada mayormente en Acapulco, relata la vida de una familia inglesa que ve interrumpidas sus vacaciones con una inesperada llamada que provocará una serie de encuentros y desencuentros que les cambiarán la vida. La película está protagonizada por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg, además de un reparto de actores naturales que enriquecerán la historia.

Por su parte, el director venezolano Lorenzo Vigas representará a México en la competencia con ‘La Caja’, una historia filmada en Creel, Ciudad Juárez, San Juanito, San Francisco de Borja, entre otras locaciones de Chihuahua.

La película, protagonizada por Hernán Mendoza y Hatzín Navarrete, aborda la vida de una joven adolescente de la Ciudad de México que viaja a recoger los restos de su padre que han sido encontrados en una fosa común. Un encuentro con un hombre que mantiene gran parecido con el fallecido pone en duda la certeza de la muerte de este, pero sobre todo la posibilidad de establecer relación padre hijo que el joven desea.

El director venezolano representa a México con ‘La Caja’. Foto: Cortesía.

En el equipo de la mezcla de sonido intervienen los recientes ganadores del Oscar, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht por su participación en ‘Sound of Metal’. Talento mexicano que asegura una película de gran calidad con grandes expectativas para llevarse el León de Oro en Venecia.

La película que abrirá el Festival de Venecia será la de ‘Madres Paralelas’ de Pedro Almodóvar. Otras cintas de ficción que no participan en la competencia, pero que son de las más esperadas, se encuentran ‘Dune’, ‘Halloween Kills’, ‘The last duel’ y ‘Last night in Soho.

