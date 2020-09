El cine mexicano persiste como ejemplo de ser semillero de producciones de calidad. La más reciente obra cinematográfica del director mexicano Michel Franco, ‘Nuevo Orden’, se convirtió en la única producción latinoamericana en ser presentada en Festival Internacional de Cine de Venecia, logrando una larga ovación al termino de su proyección.

Desde Venecia, el director Michel Franco en conversación con Forbes Life, expresó su sentir al presentar, como comenta, su trabajo más difícil, en un festival que quedará marcado en la historia al realizarse en medio de la pandemia que enfrenta el mundo entero.

Emocionado, Franco resaltó que la más reciente edición del festival llega con un entusiasmo que jamás había percatado debido a la sensación que ha representado el regreso del cine, donde no queda más que agradecer estar presente.

Después de su proyección, la cinta recibió por largos minutos la ovación de los presentes. Foto: Cortesía Videocine.

“Además de la sana distancia, creo que todo ha sido bastante normal. Este es sin duda el festejo más especial que cualquier otro año en el que he estado presente en Venecia, este siendo de los más emotivos”, destacó.

Michel Franco, creador de premiadas cintas como ‘Después de Lucía’, ‘Las hijas de abril’ o ‘Chronic’, da un cambio radical a su propuesta cinematográfica con la consolidación de ‘Nuevo Orden’, una cinta que aborda la desigualdad social y las consecuencias que eso trae para el país, una película utópica que presenta un futuro cercano.

Foto: El actor Diego Boneta forma parte del elenco con la cinta que marca su regreso al cine mexicano. Foto: Cortesía Videocine.

Una cinta que, según las palabras de Michel Franco, fue de sus producciones más difíciles de realizar, trayéndole bastantes retos en su carrera. Al director le embargaba la curiosidad sobre cómo sería recibida en el festival al tener espectadores de todas partes del mundo.

“La película fue bien recibida ya que he escuchado comentarios que la ven relevante sin importar de qué país proviene ya que atiende una problemática mundial. Para mi, eso es una satisfacción muy grande, para una película que me ha implicado un reto mayor; desde el guión, la dirección de los ocho protagonistas que tiene, los efectos especiales, todo ha sido un reto, incluso el viaje para estar aquí. No ha sido fácil”.

La película contó con cientos de extras y está protagonizada por ocho personajes. Foto: Cortesía Videocine.

Para Franco, ‘Nuevo Orden’ presenta la oportunidad de que los espectadores no lleguen a aquel futuro distópico que plantea la película, asegura que en este sentido, la respuesta ha sido positiva, se invita a la reflexión y al entendimiento para lograr corregir el rumbo incorrecto que lleva nuestra vida.

“Hay que tener más empatía por los demás, y entonces habrá más esperanza para no llegar a lo que sucede en la película“, destaca Franco.

Momento de celebrar

Después de la proyección de la película, Michel Franco y el elenco conformado por Diego Boneta, Dario Yazbek, Naian González Norvind, entre otros, festejaron en una cena de honor acompañados de buen ambiente.

La cinta fue el pretexto para brindar por este gran momento de realización, por el reconocimiento que el Jurado Joven de la Mostra otorgó a ‘Nuevo Orden’, el Leoncino d’Oro, un galardón que reconoce la mirada más joven hacía su trabajo.

“Yo estoy muy satisfecho, para mi esto ya es un triunfo. Estoy muy orgulloso de la película y por presentarla aquí. Bienvenido todo lo que venga y lo que pase con la película, pero no tengo expectativas de llevarme ningún premio“, resaltó.

Michel Franco manifestó que se encuentra ansioso por presentar la película para el público mexicano, un público para el que siempre pensó la cinta. El estreno de ‘Nuevo Orden’ en la salas de cine de México podría demorar unos meses más debido a la pandemia, pero el creador espera que esto suceda en el momento correcto.

