Fotogalería: Actores y actrices que nunca han ganado un Óscar

Los ganadores siempre serán recordados. Sin embargo, las actrices y actores que han sido nominados a los Premios Óscar, y que hasta el momento no han obtenido la presea dorada, pueden ser la excepción a la regla, ya que sus actuaciones ya fueron coronadas por los espectadores de sus películas.

A continuación, te presentamos la historia de los personajes que han conquistado al público a través de sus interpretaciones, pero que no han conquistado la decisión del jurado de uno de los reconocimientos del cine con mayor fama.

Willem Dafoe

Williem Dafoe en el plató de La última tentación de Cristo, basada en la novela de Nikos Kazantzakis y dirigida por Martin Scorsese. 31 de diciembre de 1987. Foto: © Universal Pictures / Getty Images

Con alrededor de 40 años de carrera artística, Willem Dafoe es uno de los actores y productores más destacados dentro del mundo cinematográfico. Personajes como el Duende Verde, en la saga del Hombre Araña; Vincent van Gogh, de la cinta Van Gogh, Las Puertas de la Realidad; y Jesús, en la película La última tentación de Cristo.

En su filmografía, Dafoe ha aparecido en 111 películas, ha sido guionista en Black Widow y coproductor en la cinta New Rosel Hotel.

Premios:

-Festival Internacional de Cine de Venecia como mejor actor en Van Gogh, Las Puertas de la Eternidad (2018)

-Premio Donostia, por su trayectoria filmográfica (2005)

-1 Copa Volpi a Mejor Actor por Van Gogh, Las Puertas de la Realidad (2018)

-Una Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia (2018)

-Un premio Oso por su trayectoria filmográfica (2018)

Ha sido nominado al Óscar como Mejor Actor, en 2018, por su interpretación en la película Van Gogh, Las Puertas de la Realidad siendo el personaje principal Vicen Van Gogh; nominado también como Mejor Actor de Reparto en El Proyecto de Florida, como Bobby, en 2017; en 2000 con La Sombra del Vampiro siendo Max Schreck y, en 1986, con Platoon realizando el papel de Sergeant Elias.

También ha recibido nominaciones al Globo de Oro en la categoría Mejor Actor en Van Gogh, Las Puertas de la Eternidad , a los premios Crítica Cinematográfica y en el Sindicato de Actores a mejor Actor de Reparto por Proyecto de Florida y La Sombra del Vampiro

Actualmente, no ha recibido ningún premio de la Academia.

Will Smith

El actor Will Smith asiste al estreno de “Men In Black 3” en La Caja Mágica. 13 de mayo de 2012. Foto: © Eduardo Parra / Getty Images.

Actor, rapero, productor cinematográfico y productor discográfico, a sus 36 años de trayectoria Will Smith, ha realizado 46 películas como actor, una película de director, The Redemption of Cain; 6 películas en compositor de banda sonora en El más buscado en Malibú, Hombres de Negro II, Austin Powers: La Espía que me Achuchó, Wild Wild West, Tú a Londres y yo a California y Hombres de Negro; 5 películas de intérprete de banda sonora para El Espantatiburones, Hombres de Negro II, Wild Wild West, Hombres de Negro y Made in America; una película como guionista en After Earth y hasta el momento ha realizado 33 películas en producción.

Smith es considerado uno de los actores mejor pagados y rentables de Hollywood, según Forbes. A partir de 2014, sus películas han recaudado 6,600 millones de dólares (mdd) en la taquilla global. 17 cintas que ha tenido papeles protagónicos acumularon ganancias brutas mundiales de más de 100 mdd cada una, y 5 con más de 500 mdd cada una en recaudaciones en taquilla a nivel mundial.

Premios:

-Un premio al Globo de Oro como Mejor Actor en King Richard como Richard Williams (2022)

-Premio en los Hollywood Film Awards a Mejor Actor Concussion como Dr. Bennet (2015)

-Un Honorary César César Awards en 2005

-Dos Jupiter Award a Mejor Actor en Ali y Hitch (2002)

-Un premio en los Sindicato de Actores King Richard (2022)

Ha sido nominado 6 ocasiones a los Globos de Oro a Mejor Actor en las cintas Ali, El Príncipe de Bel Air, Concussion y En Busca de la Felicidad, en el Sindicato de Actores con En Busca de la Felicidad. Tuvo dos nominaciones al Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor Ali (2002), En Busca de la Felicidad (2007) y tiene actualmente cuenta con una nominación para la Academia 2022 a Mejor Actor con King Richard, éste podría ser su primer Óscar.

Glenn Close

Glenn Close en e la película ‘Dangerous Liaisons’. 31 de diciembre de 1987. Foto: © Metro-Goldwyn-Mayer / Getty Images.

Glenn ha sido una de las mejores actrices de su generación en los 80´s y 90´s. Es productora y una de las actrices con más nominaciones en sus 47 años de trayectoria.

Fue nominada en 8 ocasiones al premio Óscar en la categoría de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto y no lo ha conseguido. También ha sido nominada 12 veces al Globo de Oro, 2 en BAFTA, 11 a los Primetime Emmy, 8 en el Sindicato de Actores, una nominación a la Crítica Cinematográfica y 7 nominaciones al Satellite.

Premios:

-Globo de Oro Mejor Actriz en El León de Invierno (1985), Damages (2008) y The Wife (2018)

-Prime Emmy a Mejor Actriz en Sirviendo el Silencio (1995) y Damage (2008-2009)

-Sindicato de Actores a Mejor Actriz en León de Invierno (2004) y The Wife (2008)

-Crítica Cinematográfica a Mejor Actriz en The Wife (2018)

– Satellite a Mejor Actriz en Albert Nobbs (2011) y The Wife (2018)

– Independent Spirit a Mejor Actriz en The Wife (2008)

-Un Tony a Mejor Actriz en The Real Thing (1984), La Muerte y la Doncella (1992) y Sunset Boulevard (1995)

Glenn ha realizado 86 películas como actriz, una película como guionista en Albert Nobbs y 3 películas en producción en Albert Nobbs, Cruella (2021) y Sarah.

Tom Cruise

Tom Cruise habla por teléfono en una escena de la película ‘Jerry Maguire’. 31 de diciembre 1995 Foto: © TriStar / Getty Images

Con 41 años de carrera actoral, reconocido por sus personajes de Jerry Maguire, Frank T. J. Mackey y Ron KovicCruise, Tom protagonizó una de las películas más taquilleras de la década de 80´s, entre ellas Pasión y Gloria, El Color del Dinero, Cuando los Hermanos se Encuentran y Nacido el Cuatro de Julio. En los 90´s fue considerado de los actores mejor pagados del mundo, obteniendo alrededor de 15 millones de dólares por película exitosas en taquilla como en Entrevista con el Vampiro, Misión Imposible y Amor y Desafío. Pero su franquicia más grande de Tom fue con la cinta de Misión Imposible, que obtuvo un total de 3,000 millones de dólares a nivel mundial.

En su trayectoria dentro del mundo del cine, ha participado en 47 películas como actor, una película como guionista en Días de Trueno y 18 películas en producción a sus 41 años de carrera.

Ha recibido 4 nominaciones a los Globos de Oro a Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto; una nominación al Premio BAFTA como Mejor Actor; 2 nominaciones en Premios del Sindicato de Actores como Mejor Actor y como Mejor Actor de Reparto

Premios:

-Globo de Oro a Mejor Actor en Magnolia (1999), Jerry Maguire (1996) y Nacido el 4 de Julio (1989)

-People’s Choice Awards a Actor de Cine Favorito (1990 y 1994)

Ha obtenido tres nominaciones en los Óscares como Mejor Actor de Reparto en Magnolia (1999); y Jerry Maguire (1996) y Nacido el 4 de Julio (1989) en la categoría de Mejor Actor y actualmente no ha conseguido un premio de la Academia.

Johnny Deep

El actor Johnny Depp, vestido como el Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe. 15 de agosto 2015. Foto: © Jesse Grant/Getty Images.

Johnny comenzó laborando en la música de garaje con una banda que llamada “The Kids”‘. Cuando llegó a Los Ángeles California le dio un giro a su vida, cuando el actor Nicolas Cage lo adentró al mundo del cine con la película “Pesadilla en la Calle del Infierno”, de sus primeras cintas exitosas y la audiencia comenzó a conocer su talento. Actualmente es de los actores más conocidos en Hollywood, productor y guionista a sus 38 años de carrera.

Johnny ha participado en 81 películas como actor, 3 películas de dirección” Untitled Keith Richards Biopic”, “The Brave y Stuff”; 1 película como guionista “The Brave”; 12 películas en producción; 2 películas en equipo técnico “Érase una vez en México” (compositor) “Chocolate” (intérprete)

Ha recibido nominaciones a Mejor Actor, 9 Globos de Oro, 2 premios BAFTA, 4 en el Sindicato de Actores, 3 en Crítica Cinematográfica , 3 en Premios Saturn; y ha sido nominado a tres premios Óscar, y actualmente no se lo ha obtenido.

– 1 premio al Globo de Oro a Mejor Actor “Sweeney Todd” (2008)

-1 premio en el Sindicato de Actores a Mejor Actor en Piratas del Caribe: La Maldición de la Perla Negra (2003)

– 2 premios Saturn a Mejor Actor en “Sleepy Hollow” (2000) y “From Hell” (2004)

Samuel L.Jackson

El actor Samuel L. Jackson asiste al estreno de ‘Avengers: Infinity War’ de Disney y Marvel en Hollywood, California. 23 de abril 2018. Foto: Axelle Bauer-Griffin / Getty Images.

Samuel L. Jackson es un actor prolífico y productor. Ha participado en 142 películas, unas de la más destacadas “Matrix”, “Unbreakable”, “The 51st State”,” Black Serpent’s Lament”, “Star Wars” y la más destacada en la saga de Marvel y ha trabajado en seis películas como productor a sus 50 años de trayectoria cinematográfica.

Ha sido nominado en la categoría de Mejor Actor 4 ocasiones a los Globos de Oro y 1 nominación a Mejor Actor de Reparto en los Premios del Sindicato de Actores.

– 1 premio a Mejor Actor de Reparto en los Premios BAFTA “Pulp Fiction”(1995)

– 1 Festival Internacional de Cine de Cannes a Mejor Actor de Reparto “Jungle Fever” (1991)

La Academia de los Oscares le asignó un Oscar Honorífico en 2021 por su trayectoria filmográfica, pero no ha obtenido una premiación de la academia en ninguna de sus categorías, fue nominado una sola vez 1995 a Mejor Actor de Reparto en 1995 con “Pulp Fiction”.

John Travolta

El actor estadounidense John Travolta se sienta en un banco dentro de un vagón de metro pintado con graffiti en un fotograma de la película del director John Badham ‘Fiebre del sábado por la noche’. 31 de diciembre de 1976. Foto: © Paramount Pictures / Getty Images.

El actor, músico, bailarín, productor de cine discográfico, televisión y teatro John Joseph Travolta destacó en los años setenta al participar en la serie de televisión Welcome Back, Kotter, para luego convertirse en los actores más reconocidos en el séptimo arte con las películas Grease y Saturday Night Fever en la última década de los 70´s. y En los años noventa protagonizó películas exitosas “Pulp Fiction”, “Face/Off”,” Hairspray”. Ha participado en 63 películas, 7 en producción y 1 en guionista en sus 53 años de trabajo de cine.

Recibió 1 nominación al BAFTA y 5 al Globo de Oro por Mejor Actor. Y ha sido premiado en:

-Globo de Oro a Mejor Actor “Cómo conquistar Hollywood” (1996)

-Honrado por la Academia Británica de Cine y Televisión con el Premio Britanna (1998)

– Premio Donostia por su trayectoria (2012)

Premio Alan J. Pakula de la Asociación de Críticos de Radiodifusión de EE. UU. por su actuación en Una acción civil (1998)

Amy Adams

La actriz Amy Adams aparece en el set durante el rodaje de Walt Disney Pictures “Enchanted” en Central Park en la ciudad de Nueva York. 10 de julio 2006.Foto: © Bryan Bedder / Getty Images

Amy inició su trayectoria como cantante y bailarina desde su adolescencia, participó en el coro de su secundaria en el Condado Douglas y como bailarina en Boulder’s Dinner Theatre y

Country Dinner Playhouse en producciones como “Brigadoon” y “A Chorus Line”.

En 1999 fue su primera aparición en el mundo cinematográfico en papel de Leslie Miller en la película “Muérete Bonita” de Michael Patrick Jann. Trabajó en una cinta de bajo presupuesto “Junebug” como el personaje de Ashely en el 2005 que la llevó a conseguir su primera nominación al Premio de la Academia a Mejor Actriz. Al año siguiente, Adams llamó la atención de la audiencia y en la industria cinematográfica, le ayudó a ser elegida entre unas 300 actrices que estaban audicionando para el papel de “Giselle” en la película Encantada de Disney, por su talento de canto y baile le daría el papel protagónico más conocido de su trayectoria con una nominación al Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Película Musical o Comedia.

Además ha realizado 54 películas como actriz, 2 películas en producción “Heridas abiertas” y “Disenchanted”, siendo nominada a 4 Globos de Oro, 5 BAFTA, 5 al Sindicato de Actores y 4 a la Crítica Cinematográfica como Mejor Actriz y 1 a Mejor Cantante

– Globos de Oro a Mejor Actriz en “American Hustle”(2014) y “Big Eyes”(2015)

-Premio en el Sindicato de Actores a Mejor Actriz “American Hustle” (2014)

-Crítica Cinematográfica como Mejor Actriz en “Junebug” (2006), Mejor Actriz de Reparto en “The Fighter” (2011), Mejor cantante “Los Muppets” (2012) y Mejor Actriz “American Hustle” (2014).

Helena Bonham Carter

La actriz Helena Bonham Carter en la conferencia de prensa ‘The King’s Speech’ durante el día siete del 61º Festival Internacional de Cine de Berlín en el Grand Hyatt en Berlín, Alemania. 16 de febrero de 2011 . Foto: ©Sean Gallup / Getty Images.

Helena Bonham Carter comenzó a desarrollarse como actriz a temprana edad. A sus 20 años consiguió su primer papel protagónico en Lady Jane. Para finales de los 90´s, trabajó con directores como Woody Allen o David Fincher en “Poderosa Afrodita” y en el ‘El club de la Pelea’. Participó en los grandes éxitos de Tim Burton como “Big Fish”, “Charlie y la fábrica de chocolate” en cintas como “El planeta de los simios”, “Harry Potter y la orden del Fénix”, “Harry Potter y el misterio del príncipe” y “Alicia en el País de las Maravillas”.

A sus 31 años consiguió su primera nominación al Oscar por su papel en “Las Alas de la Paloma” como Katy Croy y en Mejor Actriz de Reparto en 2010 en el “El discurso del rey”; actualmente no ha conseguido ganar un premio de la Academia. También ha sido nominada a 9 Globos de Oro a Mejor Actriz, 5 BAFTA, 5 Emmys, 4 en el Sindicato de Actores y 3 Saturns. Ha realizado 72 películas como actriz en sus 39 años de trayectoria.

-Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto en “el discurso del rey”(2010)

-Emmy Internacional a Mejor Actriz en “Enid” (2010)

– Sindicato de Actores a Mejor Actriz de Reparto “El Discurso del Rey” (2010) y dos en “The Crown” (2020-2021)

– Empire a Mejor Actriz en “El Club de la Pelea” (2000) y ” El Barbero Demoniaco” (2009)

-Britannia a Mejor Actriz Británica (2011)

Saoirse Ronan

Saoirse Ronan una de las actrices más jóvenes en ser nominada a un Oscar . 27 de ocubre 2019. Foto: © Michael Tran / Getty Images.

Se convirtió en una de las actrices más jóvenes en ser nominada a un Oscar a sus 21 años como Mejor Actriz de Reparto por la cinta “Atonement” como Briony Talls en 2007. En 2015 fue nominada a su segundo Oscar en la categoría de Mejor Actriz “Brooklyn” como Ellis Lacey, dos años más tarde fue nominada de nuevo a Mejor Actriz como Christine en “Lady Bird” y su última nominación fue en 2019 en “Mujercitas” en el papel de Jo March; Es la segunda actriz más joven después de Jennifer Lawrence en recibir tres nominaciones al Oscar antes de los 24 años; es considerada una de las actrices más nominadas en la historia del cine a sus 19 años de carrera y sus 27 años de edad realizando 28 películas actualmente; no ha conseguido el premio de la Academia.

También ha sido nominada como Mejor Actriz y de Actriz de Reparto en 3 ocasiones en los Globos de Oro, 5 BAFTA, 3 en el Sindicato de Actores, 7 Crítica Cinematográfica y 2 Satellite.

– Globo de Oro en” Lady Bird” (2017)

-Crítica Cinematográfica en “The Lovely Bones” (2009)

– Satellite a Mejor Actriz en “Brooklyn” (2015)

-Saturn en “The Lovely Bones” (2009)

