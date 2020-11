El mundo del futbol está de luto: Diego Armando Maradona murió este miércoles a los 60 años tras un paro cardiorrespiratorio. Después de estar internado a principios de este mes en una clínica de Buenos Aires, donde fue diagnosticado con un hematoma subdural que fue operado, el legendario exjugador falleció en su residencia según informaron medios argentinos.

A lo largo de su vida dejó un legado de momentos históricos y frases que permanecerán en las mentes de los aficionados que siguieron su trayectoria. Estas son algunas de sus frases más celebres:

“Quiero ver el sol y acostarme de noche. Antes no quería ni acostarme ni sabía lo que era una almohada”.

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”.