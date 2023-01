Golden Globes 2023: Estos fueron los ganadores de la noche

Los ganadores de los Golden Globes 2023 fueron revelados la noche del martes y estos, fueron algunos de ellos.

Cine

Mejor Actriz en una Película Musical o de Comedia

Michelle Yeoh fue premiada como la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la cinta Everything Everywhere All at Once. En dicha categoría competía contra:

Lesley Manville — Mrs. Harris Goes to Paris

Margot Robbie — Babylon

Anya Taylor-Joy — The Menu

Emma Thompson — Good Luck to You, Leo Grande

Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia

Colin Farrell se hizo con el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por su papel en The Banshees of Inisherin. Dejando atrás a actores como:

Diego Calva — Babylon

Daniel Craig — Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver — White Noise

Ralph Fiennes — The Menu

Mejor Actriz en una Película Dramática

La australiana Cate Blanchett se llevó el premio a Mejor Actriz en una Película Dramática por su trabajo en la cinta Tár, que fue dirigida por Todd Field. En esta categoría también compitieron:

Olivia Colman — El imperio de la luz

Viola Davis — The Woman King

Ana de Armas — Blonde

Michelle Williams — The Fabelmans

Foto: Características de enfoque

Mejor Actor en una Película Dramática

Austin Butler fue reconocido como Mejor Actor en una Película Dramática, gracias a su papel en Elvis, dejándo atrás a nominados como:

Brendan Fraser — The Whale

Hugh Jackman — El hijo

Bill Nighy — Vivir

Jeremy Pope — La inspección

Mejor Director

Steven Spielberg — The Fabelmans (GANADOR)

James Cameron — Avatar: La forma del agua

Daniel Kwan y Daniel Scheinert — Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann — Elvis

Martin McDonagh — The Banshees of Inisherin

Mejor Película Dramática

Para sorpresa de muchos, The Fabelmans levantó el premio a Mejor Película Dramática durante los Golden Globes 2023. Categoría en la compitió contra:

Elvis

Avatar: The Shape of Water

Tár

Top Gun Maverick

Mejor Película – Musical o Comedia

The Banshees of Inisherin ganó a Mejor Película Musical o Comedia, en donde también figuraron títulos como:

Babylon

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triángulo de tristeza

Mejor Película Animada

Tal como apuntaban algunas predicciones, el premio a Mejor Película Animada en los Golden Globes 2023 fue para Pinocho, de Guillermo del Toro. Una cinta que compitió contra títulos como:

Inu-Oh

Marcel la concha con zapatos

El Gato con Botas El último deseo

Turning Red

Mejor Película de Habla No Inglesa

Argentina, 1985 (Argentina) — GANADORA

All Quiet on the Western Front (Alemania)

Close (Bélgica)

Decision to Leave (Corea del Sur)

RRR (India)

Televisión

Mejor Serie de Televisión – Drama

The House of Dragon fue reconocida durante los Golden Globes 2023 como la Mejor Serie de Televisión, dejando detrás a producciones como:

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severances

Mejor Serie de Televisión – Musical o Comedia

Abbott Elementary (GANADORA)

The Bear

Hacks

Only Murders In A Building

Merlina

Mejor Serie Limitada de Televisión, Serie Antológica o Película para Televisión

The White Lotus — GANADORA

Black Bird

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

The Dropout

Pam & Tommy

Mejor Actriz en una Serie de Televisión – Drama

Zendaya — Euphoria (GANADORA)

Emma D’Arcy — The House of Dragon

Laura Linney — Ozark

Imelda Staunton — The Crown

Hilary Swank — Alaska Daily

Mejor Actor en una Serie de Televisión – Drama

Kevin Costner — Yellowstone (GANADOR)

Jeff Bridges — The Old Man

Diego Luna — Andor

Bob Odenkirk — Better Call Saul

Adam Scott — Severance

Mejor Actriz en una Serie Limitada, Serie Antológica o Película para Televisión

Amanda Seyfried — The Dropout (GANADORA )

) Jessica Chastain — George and Tammy

Julia Garner — Inventing Anna

Lily James — Pam & Tommy

Julia Roberts — Gaslit

Mejor Actor en una Serie Limitada, una Serie Antológica o una Película para Televisión

Evan Peters, Dahmer – Monster: La historia de Jeffrey Dahmer (GANADOR)

Taron Egerton — Black Bird

Colin Firth — The Staircase

Andrew Garfield — Under the Banner of Heaven

Sebastian Stan — Pam & Tommy

Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Si quieres conocer la lista completa de los ganadores, aquí podrás hacerlo.

