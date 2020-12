6 datos para obsesionarte con ‘Industry’, la serie dramática de HBO

Detrás de ‘Industry’, la más reciente serie dramática de HBO, se hace presente una cruel mirada a las finanzas internacionales. A través de la experiencia de los jóvenes personajes, la serie narra en ocho episodios la lucha de ellos por lograr una de las pocas vacantes disponibles a costa de todo.

Esta producción llego a la plataforma semanas atrás con una peculiar visión de este competitivo mundo. Tal vez aún no le has dado la oportunidad que merece, por tal razón hemos reunido algunos datos que te llevarán a obsesionarte con la serie a través de sus responsables y parte del reparto.

Después de conocer más de ‘Industry’ será imposible no seguirle la pista en su primera temporada.

1.- Inspiración de un hecho trágico

Según cuenta la cofundadora de la productora Bad Wolf, Jane Tranter, la trama de la serie llegó a su mente después de escuchar en el 2013 la historia de un joven pasante de un banco de inversiones en Londres, el cual falleció colapsado en el baño de su trabajo. Los compañeros habían visto al joven trabajar hasta la madrugada ocho veces en el lapso de dos semanas.

“Esa historia me hizo pensar en las vidas secretas que todos tenemos. Todos podemos a veces parecer cisnes serenos desplazándonos en el agua, pero nuestros pies están remando furiosamente bajo la superficie. Una de las cosas que mejor hace la serie es retirar el velo”, compartió.

Esa muerte representó la semilla que dio origen a ‘Industry’, la más reciente serie dramática de HBO, la cual está ambientada en el cruel mundo de las finanzas internacionales a través de jóvenes personajes que luchan por garantizar su futuro.

2.- Fuerte cuestionamiento de la industria

Para Tranter, ‘Industry’, fue el pretexto para cuestionar qué motivos lleva a las personas de esa edad trabajar la cantidad de horas que piden las instituciones, según comentó en información compartida por HBO.

“¿Eso las hace sentirse mejor o peor respecto a sí mismas? ¿Y qué revela sobre nuestra cultura en general? De ahí viene el título ‘Industry’”. Más allá de enfocarse en las historias de compra, venta o transacciones del mundo de las finanzas, lo que deseas era retratar de qué se trata trabajar en uno de esos enormes edificios de video de los centros financieros de Londres, Nueva York o Hong Kong mostrando las jerarquías y el ambiente competitivo.

3.- Una serie de debutantes

‘Industry’, se convirtió en un proyecto que da oportunidad a nuevos talentos. Los creadores estaban en la búsqueda de este perfil para llevar a cabo la serie.

“Decidimos que deberíamos tener nuevos guionistas, actores debutantes recién salidos de escuelas de arte dramático, y convocar sobre todo a nuevos directores, HODs , sería una obra que le daría una oportunidad a todos y reflejaríamos ese sentimiento de primera vez a través de la historia en sí”, compartió Tranter.

4.- Los guionistas trabajaron en un banco

Los guionistas Mickey Down y Konrad Kay estudiaron juntos en la universidad y después cada uno de ellos terminó trabajando para distintos bancos. Esto abrió la posibilidad de contar las experiencias relevantes, pero eran guionista nuevos en el mercado. Finalmente las ideas de los creadores y responsables resultaron tener los mismos puntos de vista para la realización de proyecto.

“Recuerdo cuando yo mismo trabajaba en el banco. Desde el punto de vista emocional, psicológico, puedes dedicar toda tu personalidad a ese empleo. Yo podía ponerme un traje, una linda corbata, ir a mi gran empleo en el centro financiero y fingir ser un adulto. Pero no eres adulto. No sabes quién eres, comentó el guionista Mickey Down.

5.- La historia es abordada a través de sus personajes

La novedad de Down y Kay fue abordar el mundo de las altas finanzas como una historia de los personajes, teniendo en cuenta que otros dramas ya habían sido ambientados en el mercado financiero anteriormente.

Down y Kay crearon un conjunto heterogéneo de “intrusos” que, debido al proceso competitivo a través del cual solo algunos se convertirán en empleados, son al mismo tiempo adversarios y amigos. No necesitan ser agradables o escrupulosos para ser extremamente atractivos

“Estamos obsesionados con la idea de ver el piso de operaciones bursátiles como un lugar antropológico para el estudio de los seres humanos. Tuvimos que quedarnos sentados, uno al lado del otro durante 12 horas por día. Fue súper intenso. Había una promesa de meritocracia, pero era todo increíblemente jerárquico. Creíamos que, si lográbamos captar esa autenticidad, sería un buen campo para un drama”, explicó Konrad Kay.

6.- Una voz de justicia en el mundo financiero

Como se mencionó anteriormente, la mayoría del reparto de ‘Industry’ son jóvenes promesas de la actuación con el acercamiento de sus primeros grandes papeles. En el caso de Myha’la Herrold, quien interpreta a Harper, su personaje, como comenta, es un topo de persona de la cual no oyes hablar en la industria.

“Me encanta el hecho de que la serie humaniza una gran parte de esa industria de la que nadie oye hablar. Las personas vienen de todas partes, como Harper. Estoy muy entusiasmada al saber que otras mujeres negras del mundo financiero están diciendo que ‘esa es mi experiencia’. No puedo esperar para conocer a esas personas. Espero hacerles justicia”, resaltó.

Así como este personaje, todos los demás cuentan, desde su perspectiva de vida su posición en la trama. Todos ellos tienen un objetivo fijo que no dudarán en usar todos los recursos disponibles por consagrarlo. ‘Industry’ es cautivadora y retadora desde el primer momento, haciendo que muchos puedan identificarse a través de los personajes.

