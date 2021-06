‘La muchacha que limpia’ llegó a HBO sin filtros. La serie original de producción mexicana sorprende por su peculiar crudeza para abordar algunos de los temas más polémicos por los que enfrenta actualmente la sociedad a través de su escalofriante trama.

Protagonizada por la actriz Damayanti Quintanar en el papel de “Rosa”, la producción original de WarnerMedia Latin America cuenta la historia de una madre dispuesta a mancharse las manos para salvar a su hijo, lo que la lleva a internarse por casualidad, en el sórdido mundo del crimen organizado.

Las serie que se puede ver desde el pasado 20 de junio, toma la trama central de la serie argentina ‘La chica que limpia’, pero que se transforma para presentar una historia más nutrida en sus personajes y los caminos que toman cada uno de ellos.

Para conocer los por menores de esta serie para HBO, el equipo de Forbes Life tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los actores que conforman el reparto. Damayanti Quintanar, Ana Layevska, Alexis Valdés y David Montalvo son los actores de los que todo mundo hablará después del estreno de ‘La muchacha que limpia’.

Parte del reparto concuerda que las producción ha sido adaptada a un contexto actual. Las temáticas que la rodean, desde violencia, crimen organizado, contrastes en clases sociales y más, se podrán percibir más claras debido a que, desafortunadamente, siguen ocurriendo en la actualidad.

“Es una serie muy bien hecha, compite a la perfección con cualquier tipo de producto internacional en una plataforma particular..es muy atractiva, artística, tiene ese toque de contar una historia de una manera más atípica”, mencionó Ana Layevska, quien interpreta a Sonia, una mujer de clase alta a la que parece tener la vida perfecta, pero que detrás se encuentra un personaje limitado en muchas ocasiones por la represión de las figuras masculinas.

Por su parte, la protagonista Damayanti Quintanar, puntualizó en que ‘La muchacha que limpia’ es un reflejo de nuestra sociedad donde persiste una diferencia implorante en las clases sociales, así como en las oportunidades educativas, las injusticias y la impunidad.

“Es algo que conozco por que retrata la realidad que se vive en México”. damayanti quintanar.

Rosa, su personaje, es el reflejo de una realidad de muchas mujeres del país, por lo cual sintió mucha responsabilidad para plasmar de la manera más digna el papel de esta mujer, que como muchas, no solo son parte del sustento emocional de una familia, sino además económica.

Después de consolidar una carrera en el cine y las telenovelas, la actriz Ana Layevska se integra a esta serie.

“Vemos personajes reales. No solo es la historia de Rosa, se ven los contrastes entre una realidad y otra y cómo se entremezclan las historias. en este caso es ver cómo va reaccionar una buena mujer ante una situación por la que enfrenta, por que al final, esta reaccionando limpiando crímenes”, comentó Quintanar.

Y entre los otros personajes que también se encuentran en la trama podemos encontrar las participaciones de los actores Alexis Valdés como “Rodrigo Valladares” y David Montalvo como “Francisco Valladares”, quienes se perfilan para ser los villanos de la historia en base a los despiadados actos contra las mujeres que cometen.

“Nosotros nos vemos y tampoco nos caemos bien, pero es necesario alguien tiene que llevar el contrapeso y nos toca a nosotros”, compartió Montalvo. Él, junto al primo de su personaje, serán parte del abuso a una joven que nos hará cuestionarnos muchos temas, así como las injusticias que se presentan para aquellos que no tienen poder.

Por su parte, Alexis Valdés, está consciente del camino que puede provocar su personaje en base a su propia reacción. “Uno sabe lo que está haciendo, dónde te estás metiendo y a dónde vas a llevar el personaje. Yo me veo en la tele y me odio profundamente, me doy asco y me doy repele, ese personaje es una persona a la que yo nunca me acercaría, pero creo si eso me esta provocando en mi, me gustaría que lo hiciera con la gente que vea la serie”.

Una nueva mirada a los trastornos

Damayanti Quintanar exploró más de fondo su personaje de Rosa, la cual carga, además de los problemas de su familia un trastorno obsesivo compulsivo con el orden y la limpieza que la ayudan a desempeñar su trabajo con más detalle, incluso en su introducción al crimen para desaparecer evidencias.

Para esto, la actriz investigó más allá de los elementos del guión para ofrecer una versión más fiel de quienes conviven con este transtorno. “Me eché un clavado para entender de raíz ese tipo de trastornos y cómo eran a nivel físico, cómo operan en la vida y cómo te determinan”, destacó.

Foto: Cortesía HBO.

Estos elementos enriquecen al personaje, desde la manera de lavar trastes o limpiar los pisos. Cuando se percibe a Rosa limpiando, algo en su entorno cambia que la ayuda a librarse de esa realidad y desprenderse de que lo que está haciendo no solo es limpiar, sino eliminar los rastros de lo que fuese la vida de alguien.

Después de su estreno, ‘La muchacha que limpia’ llegará a HBO con un nuevo capítulo cada domingo. No te pierdas la oportunidad de conocer las acciones que llevan a estos personajes al límite en una plataforma que se ha caracterizado por tener en su catálogo series internacionales de primer nivel.

