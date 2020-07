La serie del director de ‘Call me by your name’ ya tiene fecha de estreno

La esperada serie ‘We are who we are’ de Luca Guadagnino ya tiene fecha de llegada a HBO y HBO GO. La producción de ocho episodios que marcan el primer trabajo para la televisión del director de ‘Call me by your name’ llegarán a la plataforma el próximo 14 de septiembre.

Todo el estilo cinematográfico del creador se trasladará a la pantalla chica con esta producción de HBO para mostrarnos su visión de la adolescencia a través de la vida de sus dos protagonistas que viven en una base militar de los Estados Unidos en Italia.

Temas como la amistad, el primer amor y la identidad serán el eje central de ‘We are who we are’, la serie que forma parte de la Selección Oficial de la Quincena de Realizadores de Canes 2020.

Jack Dylan Grazer y Jordan Kristine Seamón son los protagonistas de la historia que darán vida a Fraser y Caitlin, el primero un chico de catorce años tímido e introvertido, mientras que la segunda, una joven aparentemente audaz y segura de sí misma.

Las primeras imágenes del teaser oficial muestran la estrecha relación de estos personajes, la química entre ellos y algunas de las aventuras que les aguardan en la serie para HBO de Luca Guadagnino que fungió como showrunner, productor ejecutivo, escritor y director de ‘We are who we are’.

En poco más de un mes, el 14 de septiembre, la serie estará disponible en HBO y HBO GO. Una cuenta regresiva donde más cerca se encuentre su estreno, más detalles de esta serie serán revelados.

