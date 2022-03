‘Euphoria’: final de temporada continúa dividiendo a fanáticos

La que fuese la serie más popular del momento de HBO, ‘Euphoria’ ha llegado a su fin. El pasado domingo se transmitió el último capitulo de la temporada, con el que cerró un ciclo para dar paso a la espera de la ya confirmada tercera temporada.

Semana con semana la serie acaparaba las conversaciones en redes sociales. Esta ocasión no fue la excepción. Después de un viaje, hasta cierto punto inesperado, los seguidores creían que los cabos sueltos que dejaron atrás los creadores serían resueltos en el capítulo final ‘All my life, my heart has yearned for a thing i cannot name’.

Y aunque la tragedia y el drama se hizo presente, todo indica que esto no fue suficiente para los fanáticos de ‘Euphoria’. Desde su estreno los comentarios en redes han señalado polos opuestos en las opiniones sobre el final de la temporada.

Por una parte, hay quienes quedaron complacidos por el trabajo del creador y director Sam Levinson, pero por otra, las opiniones sobre el manejo de algunos personajes en la recta final decepcionaron a muchos.

Foto: HBO.

En el portal de Rotten Tomatoes, la segunda temporada de ‘Euphoria’ tiene un porcentaje de 83% de aceptación en base a los comentarios de los críticos especializados en comparación con un 80% de su primera temporada en HBO.

Poca visibilidad

Entre los comentarios más recurrentes se encuentran los disgustos por la poco visibilidad que tuvieron personajes que se convirtieron en referentes de ‘Euphoria’ en su primera temporada. Esto hablando principalmente de los personajes de Jules y Kat.

Ambos personajes fueron empujados al rincón de espectadores sin interferir en la trama del último episodio. Sus diálogos y participaciones fueron muy cortas. Los seguidores creían que el capítulo final el creador se reivindicaría con ellas.

Kar, interpretado por Barbie Ferreira quedó opacado en esta segunda temporada, apuntando a los rumores de descontento con Sam Levinson. Foto: HBO.

Y mientras estos personajes fueron casi ignorados, otros personajes como el de Elliot tuvieron una notable participación que fue criticada. La escena donde canta a Rue no pareció gustar a todos, quienes apuntaron que pudo ser más corta y otorgar ese tiempo a conocer más sobre otros personajes.

Desenlace abierto

Más fueron las interrogantes que llegaron con su final, que las respuestas que muchos exigían. Todo indica que la tercera temporada será el escenario para resolverlas con detenimiento, pero hasta ahora muchas cosas se desconocen.

Algo de lo que los seguidores no estuvieron satisfechos era con que no se conociera que pasó con el personaje de Fez. Foto: HBO.

Entre ellas, asuntos como el paradero de Fez después de la violenta muerte de su hermano, por mencionar una. El capítulo final de la segunda temporada de ‘Euphoria’ se despide con unas palabras de Rue, que más que alentar parece ser una especie de despedida. Esto es solo el principio, pero de algo desconocido.

No hay nada escrito, cualquier personaje podría salir de la trama para dar paso a una tercera temporada donde algunos rumores apuntan la llegada de nuevos personajes.

Batiendo récords

Si algo es oficial, es que ‘Euphoria’ consolidó, con el final de la segunda temporada, el puesto a una de las series más vistas en la historia de HBO.

Más de 6.6 millones hogares reprodujeron el episodio final, esto significó un aumento de cinco veces de lo que fuera el final de su primera temporada. Y aunque esto significa mucho, la serie se mantiene así como la segunda más vista después de ‘Game of Thrones’.

Aún no hay detalles de su tercera entrega, pero todo indica que se podría tener más pronto de lo esperado, llegando con nuevos capítulos para el año 2024.

