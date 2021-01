La magia del universo de Harry Potter está a punto de volver. HBO Max está desarrollando una serie ambientada en el mundo del niño mago que conquistó a miles de lectores y espectadores cuando fue llevada a la pantalla grande.

El medio estadounidense The Hollywood Reporter, anunció en exclusiva que, según fuentes cercanas a ellos, los ejecutivos han tenido una serie de reuniones con los escritores, con el objetivo de llevar la franquicia a la televisión.

También puedes leer: HBO desarrollará una nueva precuela de ‘Game of thrones’

La creación de la serie de Harry Potter en HBO Max, comentan, aún se encuentra en etapa inicial, por lo que no existe ningún escritor o reparto confirmado. Aún así, llevar a la televisión esta historia, representará una nueva etapa para la franquicia más valiosa de Warner Bros.

HBO Max y Warner Bros. tienen la prioridad de llevar a cabo este suceso para expandir el mundo de la historia creada por J. K. Rowling. No es descabellada la idea, ya que la franquicia recaudó importantes cantidades de dinero, como los más de 7 mil millones que obtuvo en todo el mundo por los ocho largometrajes adaptados de los libros de Harry Potter.

La adaptación cinematográfica de los libros resultó un rotundo éxito, impulsando la carrera de los actores. Foto: Warner Bros.

Éste éxito permitió que el universo de la historia se expandiera con la llegada de ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’, la cual espera próximamente el estreno de su tercera entrega; de las cinco que tienen en mente los productores.

Este es solo el comienzo de los ambiciosos planes de Harry Potter en el mundo HBO Max, quien en los últimos meses ha dado la noticia de importantes regresos como el revivan de ‘Sex and the city’, o todos los proyectos que tiene en mente para dar continuidad al universo de ‘Game of thrones’.

Sin duda, esta noticia ha sido bien recibida por los millones de seguidores de Harry Potter alrededor del mundo. La expectativa de los nuevos detalles de este proyecto de HBO Max no se harán esperar. ¿Estás listo para regresar a Hogwarts.?

Te puede interesar: 7 series de Netflix que pocos han visto y que valen mucho la pena

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí