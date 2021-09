HBO Max anuncia la llegada de nuevo talento a ‘House of dragon’

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

‘House of dragon’ cada vez toma más forma. La serie que se desprende del universo de la exitosa serie de HBO ‘Game of Thrones’, ha anunciado a más talento que se suma a esta super producción.

Como se mencionó anteriormente, ‘House of dragon’, será la primera precuela en llevarse a cabo después del éxito que representó ‘Game of Thrones’. ‘House of dragon‘ estará ambientada 300 años antes de esos acontecimientos, centrándose en la historia de la Casa Targaryen.

Hace unos meses conocimos las primeras imágenes de la producción y hoy, nuevos rostros y personajes han sido revelados ¡Acompáñanos a conocerlos!

Ryan Corr como Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong

Foto: Cortesía Peter Brew-Bevan.

‘Breakbones’, se dice que Harwin es el hombre más fuerte de los Siete Reinos. Ser Harwin es el hijo mayor del Maestro de las Leyes Lyonel Strong y heredero de Harrenhal.

Jefferson Hall como Lord Jason Lannister

Foto: Cortesía Phil Sharp.

El Señor de Casterly Rock y gemelo de Ser Tyland Lannister.

Jefferson Hall como Tyland Lannister

Un político astuto y calculador, gemelo de Lord Jason Lannister.

David Horovitch como Grand Maester Mellos

Foto: Cortesía Andy Staples.

Voz de la razón y consejero de confianza del Rey Viserys.



Graham McTavish como Ser Harrold Westerling

Foto: Cortesía Garance Dore.

Ser Harrold ha servido en la Guardia Real desde los días del Rey Jaehaerys; es un dechado de caballerosidad y honor.

Matthew Needham como Larys Strong

Foto: Cortesía Phil Sharp.

Hijo menor del maestro de leyes Lyonel Strong, llevado a la corte por su padre.

Bill Paterson como Lord Lyman Beesbury

Foto: Cortesía Fatimah Namdar.

Señor de Honeyholt y Maestro de la Moneda en el pequeño consejo del Rey Viserys.

Gavin Spokes como Lord Lyonel Strong

Foto: Cortesía Dan Woller.

Maestro de Leyes del Rey Viserys y Señor de Harrenhal.

‘House of dragon’ es sólo el inicio de un nuevo universo derivado de GOT. donde se contemplan más series y producciones animadas. La nueva serie se estrenará en exclusiva en HBO Max para el año 2022.

