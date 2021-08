5 razones para engancharte a la serie de HBO Max ‘Made for love’

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Con la llegada de HBO Max al territorio latinoamericano, llegan también sus producciones originales. La compañía comienza el estreno de importantes series como ‘Made for love’, la cual espera conquistar a los exigentes nuevos usuarios.

Con una mezcla de humor y ciencia ficción, ‘Made for love’ se convierte en una fresca propuesta para comenzar a devorar el contenido original de HBO Max. La serie llegó recientemente al catálogo de la compañía y tenemos cinco razones por las que no puedes perdértela.

La trama de la serie sigue a Hazel Green, quien descubre que su esposo Byron Gogol, dueño de una gran empresa de tecnología, le ha implantado un chip en el cerebro que le da acceso a todos sus pensamientos y deseos -sin su consentimiento-. Ante esto, ella decide huir.

Acompáñanos a descubrir las razones que hacen imperdible maratonear todo un día los ocho episodios de menos de media hora de duración de ‘Made for love’ de HBO Max.

1. Inspiración de novela

La serie está basada en la novela homónima de Alissa Nutting, una autora estodounidense que también escribió ‘Tampa’, una de las novelas más polémicas del 2013, según el diario británico The Guardian. ‘Made for love’ no se aleja de esta premisa.

Foto: Cortesía HBO Max.

Cuando se comenzó la adaptación surgieron dudas sobre si se podría llevar a la pantalla el humor maníaco de la narrativa literaria. Después del lanzamiento la respuesta de los críticos respaldó a la producción. Como dato curioso, la escritora Alissa Nutting no solo escribió el libro, también co- adaptó el guión junto al showrunner.

2. Protagonista excepcional

Las actriz detrás del personaje de Hazel Green es nada más que Cristin Milioti. Para aquellos que no relacionen el nombre, seguro la identificarán mejor al interpretar a la madre de la famosa serie ‘How i met your mother’ o en algunos musicales de Brodway y en el mundo cinematográfico en películas como ‘El lobo de Wall Street’. El drama y la comedia serán su sazón en el personaje de ‘Made for love’.

3. Billy Magnussen el irritante, pero necesario complemento

Completando la pareja romántica está Billy Magnussen interpretando a Byron Gogol, el esposo de Hazel y un inventor billonario que sufre serios problemas de control mientras intenta reconectarse con su esposa. Un egoísta que no sabe cómo relacionarse. Billy está irritantemente bien en el papel del marido desorientado que ya no sabe cómo vivir fuera del Hub, una casa de realidad virtual que él mismo creó.

4. Muñeca de plástico que invita a la reflexión

Foto: Cortesía.

¿De qué manera puede ser ‘Made for love’ revolucionaria? Tal vez teniendo una muñeca sexual con un rol secundario. En su fuga, Hazel va a la casa de su padre, interpretado por el actor Ray Romano, y lo encuentra viviendo una relación extrañamente tierna con Diane, su “pareja sintética” como él mismo la llama.

5. Cuestionando la relación privacidad y tecnología

Por último, pero no menos importante: ‘Made of love’ acaba provocando la discusión sobre la relación entre privacidad y tecnología, aunque de forma extrema. Nunca hemos dependido tanto del mundo digital como ahora y, a su vez, esta nueva era de la tecnología nunca ha expuesto tanto nuestra privacidad.

